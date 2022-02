Österreichs zweites großes Forschungsinstitut hinter dem Wifo: Das IHS. Foto: APA

Eine Pressemittelung des renommierten deutschen Ökonomen Lars Feld sorgt in Österreich für Diskussionen und Verwunderung. Dabei geht es längst nicht mehr bloß um den Einzelfall, sondern wieder um grundlegende Fragen dazu, wie Forschung außerhalb der Universitäten in Österreich gefördert wird.

Lars Feld war seit Monaten der Wunschkandidat für die Übernahme der Leitung beim Wiener Institut für Höhere Studien (IHS). Er trat bereits bei Podiumsdiskussionen als künftiger IHS-Chef auf. Am Freitagabend verschickte Feld eine Mail, in der er überraschend ankündigte, nicht nach Österreich kommen zu wollen.

Neben dem guten Angebot seiner eigenen Universität begründete er seinen Schritt auch mit der Struktur der Forschungsfinanzierung in Österreich: Die Institute seien gegenüber ihren Geldgebern nicht so unabhängig wie jene in Deutschland. Feld weiter: Zudem habe eine der größten Geldgeber für Forschungseinrichtungen, die Oesterreichische Nationalbank, ihre Förderungspolitik soeben geändert. Damit sei die Basisfinanzierung für das IHS nicht mehr gesichert, weil die Nationalbank auf eine "Projektfinanzierung umstelle".



Die Oesterreichische Nationalbank widerspricht allerdings am Samstag: Die Darstellung von Lars Feld sei nicht richtig, OeNB-Direktor Thomas Steiner spricht im Gespräch mit dem STANDARD sogar von einem "Foul" des deutschen Ökonomen.

Mehr Wettbewerb?

Was die Notenbank erbost? Sie stellt ihre Finanzierung tatsächlich um, will aber den Instituten weiter langfristig im Wort bleiben. Bisher sagte die Nationalbank ihre Fördergelder jährlich zu. Künftig sollen dreijährige Vereinbarungen abgeschlossen werden. Um diese müssen sich Institute aber bewerben. Ein Gutachtergremium, bestehenden aus zwei ausländischen und einem inländischen Experten, werde eine Auswahl an geeigneten Bewerbern treffen, sagt Direktor Steiner. Die Notenbank werde dann auf Basis dessen die finale Entscheidung treffen.

Dieses stärker auf Wettbewerb abzielende Arrangement habe man auch mit Feld besprochen, im großen und ganzen sei das für ihn in Ordnung gewesen. Das IHS habe eine fixe Finanzierungszusage für drei Jahre erhalten, ab 2023 hänge die Höhe davon ab, was das erwähnte Begutachtungsverfahren bringe.

Dass sich Feld nun mit Kritik an die Medien wendet sei "nicht in Ordnung", so OeNB-Direktor Steiner.

Feld: Ein Institut soll dazu

Darauf angesprochen meint Lars Feld seinerseits, dass hier ein Detail in der Erzählung fehle. Die Nationalbank fördere derzeit drei Institute, neben Wifo und IHS ist da noch das Wiener Osteuropainstitut Wiiw.

"Bei Gesprächen sei klar gemacht worden, dass künftig noch ein Institut dazu kommen soll", sagt Feld: Eco Austria Geld. Das sei der "politische Wille" bei der Nationalbank gewesen. Bei dann vier geförderten Forschungseinrichtungen und einem nicht wesentlich erhöhten Förderbudget, werde für das IHS weniger übrig bleiben. Damit schwinde die Planungssicherheit.

Zur Einordnung: Eco Austria steht der Industriellenvereinigung nahe, die IV ist der größte Geldgeber des Instituts, kam zuletzt für rund ein Drittel der Finanzierung auf.

Wer zahlt schafft an?

War hier also schon alles im Vorfeld abgesprochen, damit die Nationalbank die der IV nahe stehende Eco Austria mit ins Boot nehmen kann? Notenbank-Direktor Steiner sagt, dass es ein transparentes und faires Verfahren geben wird, bei dem sich alle Institute bewerben können. Bei Auswahl der Gutachter werde darauf geachtet, dass es keine Nahverhältnisse gibt. Und: Ergebnise dieses Prozesses würden mit allen Bewerbern intensiv durchbesprochen.

Auch unabhängig von dieser Frage sieht Feld in seinem Brief einen guten Anlass, um generell über die Forschungsfinanzierung in Österreich zu diskutieren. In Österreich hängen alle großen Institute an großen Basisfinanzierern, neben Nationalbank sind das noch Finanzministerium, Wirtschafts- und Arbeiterkammer sowie Industriellenvereinigung, aber auch die Stadt Wien.

Nun sei es nicht so, dass Geldgeber die Forschung diktieren können, aber "implizit" bedeute diese Struktur der Finanzierung schon, dass Abhängigkeiten größer sind, sagt Feld über seine Erfahrung.

Wie ist es in Deutschland geregelt? Dort wickelt die Forschungsförderung zumindest für 91 große Institute und Museen die Leibniz-Gemeinschaft ab. Bund und Länder fördern diese Gemeinschaft, die dann ihrerseits Instituten eine Basisfinanzierung über sieben Jahre zusagt. Am Ende der Periode wird mittels einer externen Evaluierung geklärt, ob die Förderbedingungen weiter gegeben sind.

Ging es um Pensionen

Feld widersprach auch der Darstellung von Franz Fischler, dem Präsidenten des IHS-Kuratoriums. Fischler hatte im STANDARD gesagt, verantwortlich dafür, dass Feld nicht nach Österreich komme, seien weniger die Umstände der Finanzierung des IHS oder die Unabhängigkeit des Instituts. Vielmehr habe Feld bei einem Wechsel in Deutschland der Verlust von Pensionsansprüchen gedroht.

Feld sagt, es hätte sich in Deutschland eine Lösung für das Pensionsproblem gefunden.

Der Führungsposten beim IHS ist seit etwas mehr als einem Jahr vakant, nachdem Martin Kocher (ÖVP) als Arbeitsminister berufen wurde. Seit Sommer 2021 war klar, dass Feld der Wunschkandidat von Franz Fischler und dem Finanzministerium war.

Sei es nicht skurril, dass sein Name schon seit Juli im Raum stand, er aber nun absage? Feld dazu: Skurril sei gewesen, dass über diesen Vorgang bereits öffentlich gesprochen worden sei. Dass solche Bestellungsprozesse in der akademischen Welt länger dauern, und nicht immer zu einer Einigung führen, sei nicht außergewöhnlich.

Der neue Wunschkandidat für die Leitung des IHS ist Guntram Wolff, Direktor des renommierten Brüsseler Thinktanks Bruegel. (András Szigetvari, 5.2.2022)