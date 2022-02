Feldkircher mit Karriere-Bestleistung bei 78:73-Sieg von Davidson in Washington

Luka Brajkovic hatte einen Traumtag. Foto: APA/Ernst Weiss

Washington/Feldkirch – Luka Brajkovic hat am Samstagabend in der US-amerikanischen College-Basketballliga NCAA eine neue Karriere-Bestleistung aufgestellt. Der 22-jährige Feldkircher führte die Davidson Wildcats mit 30 Punkten zu einem 78:73 bei George Washington und damit zum 19. Sieg im 22. Saisonspiel. Nicht weniger als 24 Zähler markierte er bei seiner Gala nach der Pause.

Der 22-jährige Power Forward verwertete an seinem "Karriere-Tag" neun von elf Zweipunktern und zwei von drei Distanzwürfen, was eine Trefferquote von 78,6 Prozent aus dem Spiel bedeutete. Zudem blieb er bei sieben Versuchen von der Freiwurflinie sechs Mal erfolgreich. Der Vorarlberger war nicht nur Topscorer seines Teams, sondern mit acht Rebounds auch stärkster Mann an den Brettern.

Seine Karriere-Bestmarke hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können, verwies Brajkovic auf ein "sehr knappes Spiel". Die Saison verlaufe für ihn "perfekt bis jetzt". Am Distanzwurf (45,8 Prozent Trefferquote im Saisonverlauf, Anm.) habe er "im Sommer viel gearbeitet", so der "Big Man". Auch mit seinem Inside-Spiel sei er zufrieden. Der Ländle-Export bilanziert nach 22 Saisonpartien mit 15,4 Punkten und 7,1 Rebounds im Schnitt. In den zehn Begegnungen der Atlantic-10-Conference lauten die diesbezüglichen Werte sogar 19,4 bzw. 7,8. (APA, red, 6.2.2022)