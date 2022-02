Symbolbild. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wiener Neustadt – Im Raum Wiener Neustadt hat sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Erdbeben der Magnitude 2.4 ereignet. Die Erschütterungen um 2.25 Uhr wurden in der Stadt "zum Teil deutlich verspürt", teilte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien mit. Schäden an Gebäuden seien nicht gemeldet worden und bei dieser Stärke auch nicht zu erwarten. (APA, 6.2.2022)