Im Herbst seiner Karriere hat Manuel Fettner den Höhepunkt erreicht. Der 36-Jährige eroberte am Sonntag im Skisprung-Olympia-Bewerb von der Normalschanze in Zhangjiakou die Silbermedaille. Nach starken Leistungen im Training flog der Tiroler nach 102,5 m mit dem besten Finalsprung (104 m) vom fünften Rang zu seinem ersten Einzel-Edelmetall. Der Japaner Ryoyu Kobayashi eroberte mit 4,2 Punkten Vorsprung Gold, Dritter wurde Ex-Weltmeister Dawid Kubacki (POL). (APA, 6.2.2022)

Ergebnisse des Skisprung-Bewerbs der Männer von der Normalschanze bei den Olympischen Spielen in Peking am Sonntag:

1. Ryoyu Kobayashi (JPN) 275,0 (104,5/99,5)

2. Manuel Fettner (AUT) 270,8 (102,5/104,0)

3. Dawid Kubacki (POL) 265,9 (104,0/103,0)

4. Peter Prevc (SLO) 265,4 (103,0/99,5)

5. Jewgenij Klimow (RUS) 261,5 (104,0/100,0)

6. Kamil Stoch (POL) 260,9 (101,5/97,5)

7. Marius Lindvik (NOR) 260,7 (96,5/102,5)

8. Danil Sadrejew (RUS) 259,4 (107,5/98,0)

9. Timi Zajc (SLO) 259,3 (97,0/104,5)

10. Stefan Kraft (AUT) 258,1 (98,0/99,5)

11. Constantin Schmid (GER) 257,3 (102,0/98,0)

12. Antti Aalto (FIN) 256,1 (101,5/99,5)

13. Daniel Huber (AUT) 253,6 (96,0/101,5)

Anze Lanisek (SLO) 253,6 (99,0/98,0)

15. Karl Geiger (GER) 252,8 (96,0/99,0)

16. Mackenzie Boyd-Clowes (CAN) 252,6 (100,5/100,0)

17. Gregor Deschwanden (SUI) 250,8 (99,5/99,0)

18. Roman Koudelka (CZE) 249,5 (102,0/97,5)

19. Jan Hörl (AUT) 248,8 (98,0/97,0)

20. Robert Johansson (NOR) 248,3 (97,0/96,0)

21. Piotr Zyla (POL) 245,5 (95,0/99,0)

22. Wladimir Zografski (BUL) 245,3 (99,0/97,0)

23. Roman Trofimow (RUS) 244,7 (97,5/98,0)

24. Stephan Leyhe (GER) 244,4 (97,5/95,0)

25. Simon Ammann (SUI) 239,5 (101,0/97,0)

26. Stefan Hula (POL) 237,8 (103,0/93,5)

27. Junshiro Kobayashi (JPN) 234,0 (97,5/92,5)

28. Lovro Kos (SLO) 229,6 (95,0/92,0)

29. Cestmir Kozisek (CZE) 211,9 (100,0/85,0)

30. Halvor Egner Granerud (NOR) 127,4 (97,5/disq.)