Ist die Neutralität ein Ausweg für die Ukraine?

Der Vorschlag taucht immer wieder auf, zuletzt von dem in Wien festsitzenden Oligarchen Dmitri Firtasch. Doch er birgt etliche Risiken. So ist unklar, wie diese Neutralität garantiert werden soll. Kiews Vertrauen in Moskauer Versprechen ist gering, nachdem der Kreml das Budapester Abkommen gebrochen hat, in dem Kiew dem Abzug der Atomwaffen aus der Ukraine zustimmte und im Gegenzug Russland neben den USA und Großbritannien die territoriale Unverletzlichkeit der Ukraine garantierte.

Mit einem Kurs auf Neutralität verzichtet Kiew damit auf westlichen Beistand, kann sich aber nicht sicher sein, dass die russische Führung ihren Anspruch auf die Zugehörigkeit der Ukraine zu ihrem Einflussbereich aufgibt.

Zudem ist die Ukraine zu klein, um autark zu bestehen. Die Wirtschaft muss sich in einen der sie umgebenden Wirtschaftsräume integrieren, entweder Richtung EU oder Richtung eurasischer Wirtschaftsraum. Eben daran – und nicht am geplanten Beitritt zur Nato – hat sich 2014 der Konflikt entzündet. Theoretisch ist hier eine Einigung möglich, aber derzeit gibt es keine Anzeichen dafür, dass ein solcher Kompromiss diskutiert wird.

Auf der Krim zeigt Russlands Militär stets hohe Präsenz, um den Anspruch auf die Halbinsel deutlich zu machen. Foto: AP

Warum tritt man die Krim nicht an Russland ab?

Die Chancen auf eine Rückkehr der Krim in die Ukraine sind minimal. In absehbarer Zukunft scheint dies unrealistisch. Militärisch ist Russland der Ukraine weit überlegen – und auch die Bevölkerung auf der Krim ist mehrheitlich prorussisch eingestellt.

Doch die ukrainische Führung kann die Annexion schon aus innenpolitischen Gründen nicht einfach so anerkennen, weil die Mehrheit der Ukrainer natürlich gegen eine Abtretung ist – übrigens wird das gleiche Problem auch jede russische Führung in Zukunft haben. Sollte Präsident Wolodymyr Selenskyj also die Krim an Russland abtreten, müsste er nach den zu erwartenden Protesten wohl sofort zurücktreten.

Neben politischen Gründen sprechen auch wirtschaftliche gegen einen Verzicht Kiews auf die Krim. Mit der Halbinsel verbindet die Ukraine zahlreiche finanzielle Forderungen an Moskau. Allein die Pacht des russischen Schwarzmeerstützpunkts auf der Krim hat der Ukraine vor der Annexion jährlich rund 100 Millionen Dollar eingebracht.

Gasvorräte vor der Halbinsel und das touristische Potenzial sind ebenfalls materielle Werte, die Kiew vor internationalen Gerichten einzufordern versucht.

Ein Separatist der selbsternannten Volksrepublik Luhansk sichert "seine" Grenze. Foto: Separatisten der Volksrepublik Lugansk

Autonomielösung für die Donbass-Region?

Dies scheitert bislang an den unterschiedlichen Vorstellungen darüber, wie diese Autonomie aussehen soll. Es geht nämlich nicht nur um eine Selbstverwaltung der Steuern oder Russisch als Unterrichtssprache. Es geht um den politischen Kurs an sich.

Kiew fürchtet, dass die Autonomie letztlich zur Abspaltung der Region führt, da sie sich wirtschaftlich und politisch völlig auf Moskau ausrichtet. Die prorussischen Separatisten, die in Donezk und Luhansk an der Macht sind, lassen keinen Zweifel daran, dass sie auf eine Integration mit Russland hinarbeiten und sich lieber heute als morgen von der Ukraine lossagen wollen. Gleichzeitig soll Kiew aber die Renten für die im Konfliktgebiet Verbliebenen – zumeist ältere Menschen – zahlen. Klar, dass Kiew daran wenig Interesse hat.

Wahlen und Referenden helfen nur bedingt, weil sie geringe Aussagekraft haben. Offiziellen Angaben nach sind mehr als eine Million Menschen aus dem Donbass nach Russland geflohen und etwa 1,5 Millionen in andere ukrainische Regionen. Wer bekommt das Recht abzustimmen? Das wird einer der größten Reibungspunkte – und es ist nicht abzusehen, dass eine Lösung gefunden wird.

Der Westen – im Speziellen die Nato – ist niemand, dem die Moskauer Führung vertrauen würde. Foto: imago images/photothek

Warum reicht Moskau Vertrauensbildung nicht?

Die Frage müsste eigentlich lauten: Warum sollte Russland dem Westen und der Nato trauen? Aus Moskauer Perspektive gibt es wenig Grund, den Beteuerungen aus Washington und Brüssel Glauben zu schenken. Im Gegenteil: Der Kreml fühlt sich bei der Frage der Nato-Osterweiterung ohnehin betrogen.

Es gab zwar keine schriftliche Abmachung darüber, dass sich die Nato im Zuge der deutschen Wiedervereinigung nicht nach Osten bewegt – aber im Vorfeld der Verhandlungen gab es zumindest von den damaligen Außenministern der USA und Deutschlands, James Baker und Hans-Dietrich Genscher, Äußerungen, die im Kreml als eine solche Zusage verstanden wurden.

Zudem hat sich das Verhältnis zwischen Russland und der Nato in den vergangenen Jahren stetig verschlechtert. Aus Moskauer Sicht zerstört die Militärallianz in mehrfacher Hinsicht die Sicherheitsarchitektur in Europa, unter anderem durch die Stationierung des US-Raketenschirms in Osteuropa. Da die Nato immer stärker als Gegner wahrgenommen wird, reichen dem Kreml vertrauensbildende Maßnahmen nicht aus. Schriftliche Garantien sollen zumindest den Status quo absichern. (André Ballin, 7.2.2022)