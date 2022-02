Alfred (Paul Bernard) und seine Geliebte Alice (Viviane Romance) hecken einen heftig-hinterlistigen Plan aus, "Panik", 0.50 Uhr, Arte. Foto: TF1 Droits Audiovisuels

19.40 REPORTAGE

Re: Hilfe vom Heilpraktiker – Gefahr oder alternative Medizin? Knapp 130.000 Deutsche suchen täglich Praxen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern auf. Doch die Branche erntet auch Kritik, die Vorwürfe reichen von unwirksamen Heilverfahren über falsche Diagnosen bis hin zur Gefährdung von Menschenleben. Bis 20.10, Arte

20.15 THEMENMONTAG

Homöopathie – sanfte Medizin oder Hokuspokus? Während viele naturheilkundliche Verfahren wissenschaftlich belegt sind, wird die Homöopathie von der Wissenschaft als "Scheinmedizin" bezeichnet. Die Dokumentation diskutiert Fragen und Antworten und reicht Belege dafür nach. Um 21.05 folgt die Doku Das Virus in uns, ab 21.55 geht es um den Vormarsch neuer Viren wie Schweinepest, Corona & Co, danach ab 22.30 um Killerkeime. Bis 23.20, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Auf den Spuren der Umwelt-Mafia Geschäftemacher holzen Wälder in der Ukraine ab, löschen Fischbestände im Atlantik vor Ghana aus und töten Tigerbabys in Gefangenschaft in den USA. Die Filmemacher dringen in ein perfides System aus Korruption, Geldwäsche und Einschüchterung ein. Bis 20.55, ZDF

23.00 DOKUMENTATION

Die Gewählten Die Doku begleitet Newcomerinnen und Newcomer im Berliner Politikbetrieb. Mit dabei sind Ricarda Lang (Bündnis 90 / Die Grünen) und Tilman Kuban (CDU). Vor welchen Herausforderungen stehen sie? Wer verliert, wer gewinnt an Einfluss? Bis 0.00, ARD

23.15 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: Dirty Harry goes Thomas Bernhard, Emmerichs Moonfall, China zwischen Sportsgeist und Menschenrechten. Bis 0.00, ORF 2

0.50 PERFIDER PLAN

Panik (F 1946, Julien Duvivier)Mademoiselle Noblet wird ermordet, die Polizei tappt im Dunkeln. Nur der rätselhafte Herr Hire (Michel Simon) weiß, wer hinter der Tat steckt. Das tut ihm gar nicht gut. Der Mörder und seine Geliebte schmieden einen gar perfiden Plan. Duviviers düsterer Film noir basiert auf dem Roman Die Verlobung des Monsieur Hire von Georges Simenon. Bis 2.25, Arte