Der neue Leiter des LVT in Kärnten steht in der Kritik: Wegen einer Rede vor Nazis, wegen vermeintlichen ÖVP-Karrierehilfen und wegen seiner unternehmerischen Tätigkeit

Tauschitz, 43, ist seit Anfang Februar Leiter des Kärntner Verfassungsschutzes. Foto: LPD Kärnten

Man solle nicht über Tote richten, das müsse man Gott überlassen, sagte Stephan Tauschitz im Jahr 2010. In Kritik gerät der neue Leiter des Kärntner Verfassungsschutzes nun wegen des Orts, an dem er diese Worte sprach: Er hielt eine Rede beim rechtsextremen Ulrichsbergtreffen – und das nicht zum ersten Mal.

Kritikerinnen und Kritiker finden, das passt nicht so recht zu seinem Job als LVT-Leiter, den er vor einer Woche antrat, und fordern seinen Rücktritt. Tauschitz sagt: Eigentlich habe er versucht, die Vereinnahmung des Treffens durch Rechtsextreme zu verhindern. Gelungen sei das nicht.

Doch schnell gerieten weitere Vorwürfe an die Öffentlichkeit: Tauschitz wird von SPÖ-Vertretern nachgesagt, dass er diesen Posten vor allem deshalb bekommen habe, weil er ÖVPler sei. Belegt ist das nicht, als LVT-Referatsleiter habe er nicht parteipolitisch agiert – auch das sagen Rote. Ein Geschmäckle bleibt, immerhin wurde auch nach seinem Einzug in das Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) Verwunderung darüber laut, was denn den Betriebswirt für die Spionagebehörde qualifiziere. Er selbst gibt an, er habe sich, damals noch Verwaltungspraktikant im Finanzministerium, schlicht beworben.

Aufstieg, dann Hypo

Die politische Laufbahn, die dem voranging, war eine voll Höhen und Tiefen. Sie startete früh: 2003 wurde der heute 43-Jährige Obmann der Jungen ÖVP Kärnten, 2004 kam er mit 25 Jahren als jüngster Abgeordneter in den Kärntner Landtag, 2007 wurde er Klubobmann. Jörg Haider, so wird Tauschitz nachgesagt, soll ihm dabei ein Vorbild gewesen sein. Ob es stimme, dass er nächtelang dessen Politikstil analysiert habe, wurde er kürzlich gefragt. Tauschitz verneint nicht.

Dann kam die Causa Hypo und damit der politische Abstieg. 2010 legte Tauschitz den Vorsitz des Hypo-U-Ausschusses zurück – er sei eher Zu- als Aufdecker gewesen, sagen manche. Zwei Jahre später räumte er auch den Klubobmannposten.

2013 wurde dann die HDTI Consulting GmbH errichtet – ein Unternehmen, das auch in der Unternehmensberatung tätig ist und deren Gesellschafter Tauschitz ist. Das sei keine Nebenbeschäftigung, betont er, eine solche wäre ihm als LVT-Leiter gesetzlich verboten. Aber auch das sei mit dem Posten als LVT-Leiter nicht vereinbar, kritisieren Verfassungsschutzkenner. Denn wer den Staat schütze, dürfe keine finanziellen Nebeninteressen haben. (Gabriele Scherndl, 6.2.2022)