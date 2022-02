Es geht dahin. Foto: Zahrer

Wäre ich besser vorbereitet, hätte ich gewusst, was kommt. Olympia 2018: Die Männer-Abfahrt lief um vier Tage später. Olympia 2010: Die Männer-Abfahrt lief um zwei Tage später. Für 2022 pflanzte Peking sein Skigebiet in ein Gebirge, wo oft Wind bläst. Die logische Folge: Die Männer-Abfahrt läuft um einen Tag später.



Ich bin in Zhangjiakou, das liegt rund 60 Kilometer von den Skipisten der Alpinen entfernt. Die Anreise für Medien dauert trotzdem fast fünfeinhalb Stunden. Für eine Strecke. In den letzten Tagen gab es gar keine Verbindung, mit der ich es rechtzeitig zu einem Abfahrtstraining geschafft hätte. Man müsste hier als Medium zu zweit arbeiten und sich aufteilen, will man Eindrücke vor Ort sammeln. An dieser Stelle möchte ich mich für die kollegiale Freundschaft mit dem Kollegen der Presse bedanken. Er intervenierte beim ÖSV, dieser organisierte ein Taxi für uns beide. In 75 Minuten waren wir dort. Eine Taxifahrt in der Olympia-Bubble ist gruselig. Der Beifahrersitz ist Lava, der hintere Bereich des Autos ist mit einem Schutzvorhang aus Plastik abgedichtet. Der läuft an, ist vollgespritzt mit eingetrocknetem Desinfektionsmittel und dementsprechend milchig. Das macht es nur noch gruseliger. Kommunikation mit dem Fahrer ist nicht möglich. Er fährt einfach los, auf dem Handy steht immerhin der Name des Kollegen.

Man muss dem System vertrauen. Die Olympia-Strecken schauen surreal aus. Die weißen Bänder sind von roten Fangzäunen eingerahmt, daneben dominiert braun und grau, Erde und Stein. Der böige Wind war im windgeschützten Zielraum zu spüren, die Verschiebung war richtig. (Lukas Zahrer, 6.2.2022)