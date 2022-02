Winner. Foto: Reuters/LORENZINI

SSC Napoli ist bis auf einen Punkt am italienischen Fußball-Serie-A-Tabellenführer Inter Mailand herangerückt. Der Club von Trainer Luciano Spalletti setzte sich am Sonntag im Spiel der 24. Runde bei Venezia mit 2:0 durch und überholte die punktgleiche AC Milan, die am Samstag das Derby gegen Inter 2:1 gewonnen hatte. Inter hat allerdings eine Partie weniger ausgetragen als die beiden härtesten Verfolger. Venezia spielte ohne Maximilian Ullmann und Michael Svoboda.

Neuer Vierter ist der ehemalige Serienmeister Juventus Turin, der Hellas Verona mit 2:0 besiegte und damit Atalanta Bergamo (1:2 gegen Cagliari) überholte. Bologna erkämpfte sich im Duell zweier Mittelständler mit ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic gegen Empoli ein torloses Unentschieden. (APA, 6.2.2022)