Weil ihre Eltern im Ghwajran-Gefängnis sind, werden Kinder ebenfalls dorthin verlegt. (Symbolbild) Foto: AP / Baderkhan Ahmad

Beirut – In einem Gefängnis im Nordosten Syriens, das im Jänner von Kämpfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) angegriffen wurde, sind nach Angaben der Vereinten Nationen immer noch Minderjährige inhaftiert. Vertreter des UN-Kinderhilfswerks (Unicef) hätten bei einem Besuch im Ghwajran-Gefängnis in Hassakeh einige der dort festgehaltenen Kinder getroffen, teilte Unicef am Sonntag mit. Ihre Situation sei "unglaublich prekär".

Viele der Kinder im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren wurden aus nahe gelegenen Flüchtlingslagern in das von Kurden verwaltete Ghwajran-Gefängnis verlegt, weil ihre Eltern dort inhaftiert sind. Zur genauen Zahl der in Ghwajran inhaftierten Minderjährigen machte Unicef keine Angaben.

Zahl der Kinder unklar

Das von Kurden dominierte Militärbündnis Demokratische Kräfte Syriens (SDF) erklärte, in Ghwajran würden hunderte Minderjährige festgehalten. "Sie werden an einem sicheren Ort verwahrt", versicherte ein Sprecher. Genaue Angaben zur Zahl der Minderjährigen machte aber auch er nicht.



Mehr als hundert IS-Kämpfer hatten am 20. Jänner das Ghwajran-Gefängnis angegriffen. In der Haftanstalt waren bis zu diesem Zeitpunkt etwa 3.500 mutmaßliche IS-Mitglieder inhaftiert. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte konnten hunderte Dschihadisten fliehen.

Mögliches Wiedererstarken des IS

In den darauffolgenden Tagen kam es zu heftigen Kämpfen zwischen SDF-Kämpfern und Dschihadisten. Hunderte Menschen wurden dabei getötet. Erst nach mehreren Tage hatten die Kurden die Kontrolle über die Haftanstalt wiedererlangt.

Bei der Attacke auf das Ghwajran-Gefängnis handelte es sich um den größten Angriff des IS in Syrien seit der Einnahme seiner letzten verbliebenen Stellung im Norden des Landes durch kurdische Kämpfer im Jahr 2019. Beobachter sahen in dem Angriff ein Zeichen für ein mögliches Wiedererstarken des IS. (APA, 7.2.2022)