[Corona-Livebericht] Australien öffnet nach zwei Jahren Grenzen für geimpfte Touristinnen und Touristen

[Olympia-Liveticker] Olympia-Ticker, Tag drei: Abfahrt: Gold an Feuz, Bronze für Mayer – Katharina Truppe im Riesentorlauf auf Medaillenkurs

[Tschechien] Revolte bei Online-Supermarkt: Erschöpfte Zusteller mit frischer Ware

[Forschung Spezial] Wie Konzerne Umweltschutz und nationale Gesetze unterminieren

[Sport] Rapid-Trainer Feldhofer: "Es wird wieder Feste geben"

[Reportage] Olivenbäumchen als Symbol für den Streit um Land in Israel

[Gesundheit] Faktenchecks: Wichtiges Tool, auch wenn Wirkung nur wenige Wochen hält

[International] Macron reist wegen Ukraine-Konflikt zu Putin nach Moskau

[Pandemie] Gesundheitsministerium kämpft mit neuen Technikproblemen bei der Impfpflicht

[Kanada] Ottawa ruft wegen Trucker-Protesten gegen Corona-Maßnahmen Notstand aus

[Costa Rica] Ex-Präsident bei Wahl in Costa Rica vorn, Stichwahl möglich

[Frankreich] Großbrand im Zentrum von Paris unter Kontrolle

[Wetter] Die markante Kaltfront zieht zwar bereits in der Früh nach Südosten ab, mit dem Einfließen kalter Luft bleibt es aber auch noch tagsüber sehr unbeständig mit Regen-, Schnee-, und Graupelschauern. Auch Gewitter sind möglich. Zwischendurch kommt aber immer wieder auch die Sonne hervor. Nur in den nördlichen Staulagen schneit es teils anhaltend. Wetterbegünstigt ist der Süden, hier bleibt es tagsüber oft schon niederschlagsfrei. Auch der Wind ist schwächer, sonst bläst starker bis stürmischer West- bis Nordwestwind. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 4 Grad. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 8 Grad.

[Zum Tag] 1857: Gustave Flaubert wird von einem Pariser Gericht in einem Strafprozess von der Anklage freigesprochen, mit Schilderungen im Roman Madame Bovary gegen Moral und Religion verstoßen zu haben.