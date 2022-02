Marc Overmars ist nicht mehr Sportdirektor von Ajax Amsterdam. Foto: imago images/Pro Shots

Amsterdam – Der ehemalige niederländische Nationalspieler Marc Overmars ist wegen unangemessenen Textnachrichten an Mitarbeiterinnen als Sportdirektor von Ajax Amsterdam zurückgetreten. "Ich schäme mich", sagte der 48-Jährige laut einer am Sonntagabend veröffentlichten Mitteilung des Klubs. "Ich entschuldige mich. Für jemanden in meiner Position ist dieses Verhalten sicherlich inakzeptabel."

Nach Ajax-Angaben hat Overmars mehreren weiblichen Angestellten über einen längeren Zeitraum unangemessene Nachrichten geschickt. Der EM- und WM-Teilnehmer arbeitete seit 2012 im Management des Vereins. Seine geschickte Transferpolitik hatte großen Anteil daran, dass Ajax in den letzten Jahren wieder in den europäischen Klubbewerben aufzeigen konnte, sein Vertrag wurde erst vor kurzem bis 2026 verlängert. Laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Leen Meijaard hat Overmars eine Grenze überschritten: "Es ist niederschmetternd für die Frauen, die sich mit diesem Verhalten auseinandersetzen mussten." (APA, dpa, red, 7.2.2022)