Obwohl hinten iV dransteht und Škoda darauf beharrt, dass das zur Modellbezeichnung dazugehört, handelt es sich um keinen "In Vertretung"-Hinweis. Wen auch sollten die vertreten als sich selbst. Gemeint ist hingegen so was wie intelligentes Vehikel und kommt bei den batterie- und Plug-in-Hybrid-elektrischen Fahrzeugen zur Anwendung, ilektrisch in neuester Rechtschreibung vielleicht.

Mamba-Grün nennt sich die Farbe, sie bleibt dem sportiven Topmodell RS iV vorbehalten. Leistet 220 kW, hat Allradantrieb und lässt den ansonsten funktionslosen Kühlergrill im Dunkeln serienmäßig aufleuchten. Foto: Skoda

Jüngster Neuzugang ist das Enyaq Coupé iV, und zur Weltpremiere wäre aus Herstellersicht von Pech und Glück zu vermelden. Pech, weil – anders als beim Basismodell – sich keine "echte" Weltpremiere arrangieren ließ, Corona, Sie wissen schon. Und Glück, weil nicht nur der normale Enyaq sich verkauft wie geschnitten Brot, wie man in Österreich sagt (anbei wieder der von der Chefredaktion urgierte Hinweis: Achtung, Ironie!), sondern auch die Nachfrage nach der neuen Schönlingsversion bereits heftig ist, ohne dass das Serienfahrzeug schon wer direkt gesehen hätte. Es kommt also multipel Schwung in die Sache.

Foto: Skoda

Beim digitalen, aus Nullen und Einsen komponierten Debüt sind die Hüllen gefallen, die ersten Fotos liegen ganz offiziell vor, und die zeigen ein elegant gestyltes Fahrzeug.

Serienmäßiges Panoramaglasdach

SUV und Coupé, das ist ja so eine Sache. BMW hat die Lawine 2008 mit dem X6 losgetreten, inzwischen macht die ganze Branche mit, wobei sich Coupé auf die seitliche Linienführung bezieht und nicht auf nur zwei Türen.

Foto: Skoda

Fünfe zählt das Enyaq Coupé, die praktische Heckklappe mitgerechnet, aber was für ein echtes Coupé gilt, trifft auch auf diese Gattung zu: schöner, unpraktischer, teurer. Die hinteren Insassen genießen weniger Kopffreiheit, der Kofferraum ist kleiner (und weniger hoch) – wobei, in dem Fall nur marginal: 570 l statt 585. Die Preise stehen zwar noch aus, anlässlich üblicher Gebarung gilt aber die Schuldvermutung.

Das Panoramaglasdach ist beim Enyaq Coupé iV übrigens serienmäßig und verleiht ihm luftige Atmosphäre, ansonsten unterscheidet sich das Coupé innen in null Komma nichts vom bisherigen Modell.

Foto: Skoda

Marktstart ist – Mitte Mai – zunächst für die sportliche und fahrwerksmäßig tiefer gelegte RS-Version (220 kW), der Rest folgt im September. Zwei Akkugrößen (58 und 77 kWh Nettokapazität), vier Leistungsstufen (132, 150, 195 und 220 kW) sowie Heck- und Allradantrieb stehen zur Auswahl, als maximale Reichweite nennt Škoda 545 km. (Andreas Stockinger, 15.2.2022)