Ob in die Ferne, innerhalb Europas oder in Österreich – wo zieht es Sie heuer hin? Berichten Sie im Forum!

Kaum etwas erheitert das Gemüt an grauen Wintertagen so sehr wie das Planen künftiger Reisen. Auch wenn die Pandemie nach wie vor ein Faktor ist, den man dabei einkalkulieren sollte, besteht die Hoffnung, in den kommenden Monaten doch wieder relativ uneingeschränkt verreisen zu können.

Welche Länder und Städte stehen auf Ihrer Reiseliste ganz oben? Foto: anyaberkut Getty Images/iStockphoto

Wie bereits in den vergangenen beiden Jahren sind Österreich-Urlaube bei vielen wieder beliebt. Ob an den Bodensee nach Vorarlberg, zum Wandern ins Salzkammergut oder an einen der zahlreichen Seen in Kärnten – Heimaturlaube waren selten so beliebt wie in Corona-Zeiten. Ein Pluspunkt: Die lange Anreise fällt weg, und viele Ortschaften lassen sich gut mit dem Zug erreichen. Dasselbe gilt für viele europäische Länder: ob nach Deutschland, in die Niederlande, nach Frankreich, Kroatien oder Italien – mit Auto, Bus oder Bahn ist man schnell am gewünschten Urlaubsort. Andere wiederum freuen sich darauf, ferne Destinationen zu erkunden. Etwas kostspieliger, aber dennoch hoch im Kurs stehen beispielsweise Hawaii, Mexiko oder Tansania.

Welche Reisepläne haben Sie?

Haben Sie sich schon für eine Destination entschieden – oder sind Sie noch am Überlegen? Haben Sie vielleicht sogar schon gebucht, oder werden Sie das spontan machen? Zu welcher Zeit werden Sie verreisen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 8.2.2022)