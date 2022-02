In Spiss an der tirolerisch-schweizerischen Grenze starben fünf Menschen in den Schneemassen. Foto: APA/Polizei Tirol

Innsbruck/Bregenz – Stürmischer Wind und Neuschnee haben die Lawinengefahr in Westösterreichs Bergen am Montag weiter ansteigen lassen. In Tirol und Vorarlberg stieg die Warnstufe in höheren Lagen auf Stufe vier auf der fünfteiligen Skala. Die Warndienste rieten von Aktivitäten abseits gesicherter Pisten ab. In den vergangenen Tagen starben in Österreich neun Menschen bei Lawinenabgängen.

Tiroler und Vorarlberger Experten warnten vor allem vor umfangreichen Triebschneeablagerungen oberhalb der Baumgrenze, die sich durch den stürmischen Wind in den vergangenen Tagen gebildet haben. Schon durch geringe Zusatzbelastungen könnten Lawinen abgehen, auch spontane Abgänge und Fernauslösungen seien möglich, hieß es in den Warnberichten. Dabei könnte die Altschneedecke mitgerissen werden, daher seien auch große Lawinen möglich. Die Gefahrenstellen liegen oberhalb von 1.600 Metern und sind durch die schlechte Sicht nur schwer erkennbar. Der Situation erfordere viel Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr, Unerfahrene sollten daher gesicherte Pisten nicht verlassen.

100 Lawinenereignisse in Tirol

In der Nacht auf Montag fielen in Vorarlberg bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Aufgrund orkanartiger Windböen mit bis zu 150 km/h wurden große Schneemengen verfrachtet. Im Tagesverlauf werden die Triebschneeansammlungen daher neuerlich anwachsen. Gefahrenstellen lägen vor allem in höheren Lagen der Expositionen West über Nord bis Ost. In niedrigeren Lagen liege die Warnstufe bei drei, so die Fachleute. Die Situation werde auch in den kommenden Tagen heikel bleiben.

In den vergangenen Tagen kam es allein in Tirol zu rund 100 Lawinenereignissen. 490 Bergrettungsleute und 30 Alpinpolizistinnen und -polizisten mussten ausrücken. Es gab so viele Einsätze wie nie zuvor. Viele Unfälle mit Wintersportlern gingen glimpflich aus, dennoch starben neun Menschen am Wochenende in Österreich bei Lawinenabgängen. In Spiss an der tirolerisch-schweizerischen Grenze wurden fünf Menschen in den Schneemassen getötet.

Kritik an den Wintersportlerinnen und Wintersportlern, die bei derart prekären Verhältnissen Skitouren unternehmen, übte der Präsident des Österreichischen Bergrettungsdiensts, der Tiroler Stefan Hochstaffl: "Die Leute sind schon ignorant. Als wir am Donnerstag die Lawinenwarnstufe vier hatten und wir mit dem Hubschrauber geflogen sind, haben wir gesehen: Da ist einfach alles abgefahren worden, ohne Rücksicht. Man kann bei einem Vierer auch noch eine Skitour gehen, aber muss sich halt brutal defensiv verhalten. Und das ist nicht der Fall gewesen", sagte Hochstaffl im Ö1-"Journal um acht". Am Freitag hatte bereits der Leiter des Tiroler Lawinenwarndiensts, Rudi Mair, Kritik geübt. (APA, 7.2.2022)