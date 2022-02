Die Bulls müssen sich daheim mit 108:119 geschlagen geben und Tabellenrang eins an Miami abgeben. Die Brooklyn Nets verloren indes zum achten Mal in Serie

Chicago – Die am Sonntag spielfreien Miami Heat haben sich an die Spitze der Eastern Conference der National Basketball Association (NBA) gesetzt. Miami profitierte von der 108:119-Niederlage der Chicago Bulls im Topspiel gegen die Philadelphia 76ers. Joel Embiid mit 40 Punkten für die 76ers und DeMar DeRozan mit 45 Zählern für die Gastgeber zeigten starkes Basketball mit dem besseren Ende für Philadelphia, das nur im ersten Viertel zwischenzeitlich in Rückstand geraten war.

Achte Nets-Niederlage in Serie

Indes setzte sich der freie Fall der Brooklyn Nets fort. Die Nets unterlagen den Denver Nuggets mit 104:124 und kassierten die achte Niederlage in Folge. Allerdings fehlten den Verlierern die verletzten Kevin Durant und James Harden, Kyrie Irvings 27 Punkte waren zu wenig gegen die Mannschaft um Nikola Jokic. Der MVP der vergangenen Saison verbuchte 27 Zähler.

Dallas-Sieg

In der Western Conference festigten die Dallas Mavericks ihren Play-off-Platz mit einem 103:94 gegen die Atlanta Hawks. Luka Doncic verbuchte ein Triple Double mit 18 Punkten, zehn Rebounds und elf Vorlagen, war damit aber nur drittbester Werfer seiner Mannschaft. Reggie Bullock und Jalen Brunson kamen auf jeweils 22 Zähler. (APA, 7.2.2022)

NBA-Ergebnisse vom Sonntag

Dallas Mavericks – Atlanta Hawks 103:94

Chicago Bulls – Philadelphia 76ers 108:119

Minnesota Timberwolves – Detroit Pistons 118:105

Denver Nuggets – Brooklyn Nets 124:104

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 98:85

Orlando Magic – Boston Celtics 83:116

Houston Rockets – New Orleans Pelicans 107:120

Los Angeles Clippers – Milwaukee Bucks 113:137