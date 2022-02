Michael Lindner soll im September beim Parteitag offiziell gewählt werden. Foto: APA / Werner Kerschbaummayr

Linz – Der Parteivorstand der SPÖ Oberösterreich hat Michael Lindner am Montag einstimmig zum geschäftsführenden Landesparteivorsitzenden gewählt. Offiziell gewählt werden soll Lindner bei einem Parteitag im September. Die bisherige Frontfrau Birgit Gerstorfer musste nach einer misslungenen Impfkampagne früher als geplant gehen, bleibt aber noch Landesrätin.

"Ich gehe mit einer guten Portion Demut in diese Aufgabe", sagte Lindner nach dem Parteivorstand und bedankte sich für das große Vertrauen. Die Sozialdemokratie brauche nun einen Weg des Vertrauens zueinander, betonte der designierte Parteichef. Er möchte die Sozialdemokratie in Oberösterreich ins neue Zeitalter versetzten.

Bis Ende Februar will Lindner ein Personalpaket schnüren. Präsentiert werden soll etwa eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger für Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer. Die Person, die den Posten übernimmt, sollte die Parteistrukturen gut kennen, offen auf die Funktionäre und Bürgermeister zugehen und ein guter Manager mit starken politischen Wertefundament sein, konkretisiert Lindner die Anforderungen an den Job. Auch der Posten des Klubvorsitzes, den zuvor Lindner selbst innehatte, ist noch zu besetzen.

Arbeitsgruppe für Mitbestimmung eingerichtet



"Die Sozialdemokratie ist eine starke Wertegemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat unsere Welt gerechter zu machen", sagte Lindner. Wer dabei mithelfen wolle, sei eingeladen sich zu engagieren. Am Montag wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ein Modell der Mitgliedermitbestimmung ausarbeiten soll.

Zum Abschluss bedankte sich der neue Parteivorsitzende noch bei seiner Vorgängerin Birgit Gerstorfer, die die Partei in einer "schwierigen Position" übernommen habe. Als Soziallandesrätin habe sie den Pflegeausbau vorangetrieben, bis ihr die "machtgierige ÖVP" ihr Ressort weggenommen habe. "Wer sich 90 Prozent der Macht nimmt, muss jetzt auch liefern in der Landesregierung", richtet Lindner der Volkspartei aus. "Der gemeinsame Weg ist nicht der, der von ÖVP diktiert wird, sondern das Ergebnis der besten Ideen in Oberösterreich das muss auch die machthungrige ÖVP erkennen." (Stefanie Ruep, 7.2.2022)