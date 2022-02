Der Änderungsbescheid der MA28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) wurde teils aufgehoben. Foto: Karl Schöndorfer

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) hat einer Beschwerde von Kritikern der Stadtstraße Aspern in Wien stattgegeben. Auch ein Teil des Änderungsbescheides zu dem umstrittenen Straßenneubau wurde in dem am Freitag übermittelten Erkenntnis aufgehoben, teilte die Umweltorganisation Virus am Montag in einer Aussendung mit. Der Änderungsbescheid soll Nacht- und Wochenendarbeiten sowie zusätzliche Baumfällungen ermöglichen. Am 18. Februar wird in der Sache gerichtlich verhandelt.

Das Änderungsverfahren war beantragt worden, weil Änderungen im Bauablauf laut MA28 (Straßenverwaltung und Straßenbau) zwingend erforderlich seien und zusätzliche Baumfällungen vorgenommen werden müssen, informierten die Umweltschützer. Beantragt wurden dabei Nacht- und Wochenendarbeiten, die im Stamm-Umweltverträglichkeitsprüfungs-Verfahren per Auflage verboten worden seien, hieß es in der Aussendung. "Der Änderungsbescheid wurde durch Beschwerden nicht rechtskräftig und ist ab sofort auch nicht mehr vorzeitig vollstreckbar," informierte Wolfgang Rehm von Virus.

Wiener Gürtel blockiert

Indes haben am Montagmorgen Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe "Aufstand der Letzten Generation" vorübergehend den Wiener Gürtel auf der Höhe des Westbahnhofs in beide Fahrtrichtungen blockiert. Die Teilnehmer forderten von der Regierung, Maßnahmen gegen die "grassierende Bodenversiegelung" zu treffen – und kündigten weiteren gewaltfreien Widerstand an, sollte diese Forderung nicht erfüllt werden.

Österreich gehört der Gruppe zufolge zu den EU-Ländern mit dem schlimmsten Flächenfraß – jeden Tag gehen so 11,5 Hektar an produktiven Böden verloren. Doppelt fatal sei es demnach, "mitten in der Klimakrise aus gutem Ackerboden klimazerstörende Betonpisten zu machen. Allein für die Stadtstraße, eigentlich eine Stadtautobahn mit 50-km/h-Schild, sollen wieder hektarweise Land zubetoniert werden". "Wir sind die erste Generation, die die Klimakrise zu spüren bekommt – und die letzte, die eine Katastrophe noch abwenden kann. Es ist unsere Verantwortung, eine überlebenswerte Zukunft zu erzwingen", so eine Aktivistin. (APA, red, 7.2.2022)