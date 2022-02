Foto: AP Photo/Jeff Chiu

Das Oberlandesgericht Wien hat in seiner Rolle als Kartellgericht für Österreich entschieden, den Zusammenschluss zwischen Meta (vormals bekannt als Facebook) und der Gif-Plattform Giphy nicht zu untersagen. Dies ist allerdings an diverse Auflagen gebunden.

So muss Meta seinen Mitbewerbern weiterhin für fünf Jahre ab der Möglichkeit, den Zusammenschluss umzusetzen einen diskriminierungsfreien Zugang zu Giphys Gif-Bibliothek bieten. Innerhalb von sieben Jahren ab dem möglichen Zusammenschluss muss Meta bei dem Aufbau eines alternativen Anbieters einer Gif-Bibliothek unterstützen. Und schließlich wird ein Auflagentreuhänder bestellt, der bei der Umsetzung der Auflagen hilft und die Einhaltung der Auflagen überwacht.

Diese Entscheidung kann noch beim Obersten Gerichtshof angefochten werden. Wenn sie rechtskräftig wird, wird in einem eigenen Verfahren geklärt, in welchem Umfang die Entscheidung veröffentlicht wird. Dabei wird es unter anderem um den Schutz von Geschäftsgeheimnissen gehen.

Wackelnde Giphy-Übernahme

In den vergangenen Monaten war die im Jahr 2020 durch Meta angekündigte 400 Millionen Dollar schwere Übernahme in mehreren Ländern auf den Prüfstand gestellt worden. So war der Deal im November vergangenen Jahres in Großbritannien als rechtswidrig erklärt worden. Seitens Meta hieß es zum damaligen Zeitpunkt, dass man die alle rechtlichen Optionen, darunter auch ein Berufungsverfahren, prüfe.

Die CMA hatte Meta zuvor Ende Oktober zu einem Bußgeld von 50,5 Millionen Pfund (60 Millionen Euro) belegt, weil sich der US-Konzern geweigert habe, angeforderte Informationen zur Übernahme von Giphy zu übermitteln. Damit wollte die Behörde nach eigenen Angaben den "Integrationsprozess" der beiden Unternehmen stoppen. Auf Facebook entfallen über 50 Prozent des britischen Online-Werbemarkts.

1,8 Millionen Euro Strafe

Nun hat die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA (Competition and Markets Authority) Ende vergangener Woche Meta zu einer weiteren Strafzahlung von 1,5 Millionen Pfund (1,8 Millionen Euro) verurteilt. Erneut geht es darum, dass das Unternehmen im Rahmen der Übernahme den Auskunftspflichten gegenüber der Behörde nicht nachgekommen sei. (stm, 7.2.2022)

Der Artikel wird laufend überarbeitet. Unter anderem wurde Meta um Statements zu den einzelnen Punkten gebeten.