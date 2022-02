Für die Panier: Die Hälfte des Parmesans (25 g) sehr fein reiben. Pulvrig ist ideal. Zu grob gerieben hält er später nicht so gut an den Erdäpfeln. Die Semmelbrösel, den fein geriebenen Parmesan und Basilikum in einem tiefen Teller vermengen.

Die andere Hälfte des Parmesans mittelfein reiben (nicht pulvrig), zum Beispiel mit der feinen Breitseite einer Vierkantreibe.