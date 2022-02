Der weithin beliebte Wiener Bezirk Floridsdorf hat nicht nur ein hübsches Amtshaus, sondern auch viele kommunale Wohnbauten. In einem davon soll es im Vorjahr nicht so richtig nachbarschaftlich zugegangen sein. Foto: Heribert Corn

Wien – Dass ein millionenschwerer Manager und Unternehmer wie Siegfried Wolf Mieter einer Wiener Gemeindebauwohnung ist, zählt eher zu den Ausnahmen. Gemeinhin findet man dort bodenständigere Bewohnerinnen und Bewohner, erst recht, wenn der Wohnkomplex jenseits der Donau, im konkreten Fall in Floridsdorf, liegt. Der 39-jährige Richard G. wohnt mit seiner Gattin dort, nun sitzt er vor Richter Christian Noe, da er im Vorjahr versucht haben soll, im Hof einen Nachbarn mit einem Messer schwer zu verletzen.

Den Vorwurf der angeklagten versuchten schweren Körperverletzung weist der derzeit Arbeitslose zurück. "Ich wollte ihm nur Angst machen. Außerdem habe ich das Messer an der Klinge gehalten", beteuert er auch am zweiten Prozesstag. "Was ich noch nicht ganz verstehe: Warum wollten Sie ihm Angst machen? Was war der Hintergrund?", fragt seine Verteidigerin Iris Augendoppler. "Eifersucht. Ich habe so viele Gschichtln gehört", murmelt der Angeklagte.

Zeuge aus Strafhaft vorgeführt

Was passiert ist, schildert der elf Jahre jüngere Nachbar S., der von Justizwachebeamten aus der Strafhaft in den Verhandlungssaal geführt wird. Genauer, er bemüht sich um eine Schilderung, seine Erinnerung sei aber stark eingeschränkt, bedauert er. Die Folge der "Benzos", also Beruhigungsmittel mit der Verbindung Benzodiazepin, die er damals eingenommen hatte.

Mithilfe des Richters kann rekonstruiert werden, dass es hell war, als der Zeuge mit der Ehefrau des Angeklagten im Hof saß und Kaffee trank. S. glaubt, es sei Vormittag gewesen. Während er plauderte, sei der betrunkene G. wortlos an ihnen vorbei und in seine Wohnung gegangen. Nur um gleich darauf mit einem Messer in der Hand retour zu kommen.

"Was ist dann passiert?", will Noe wissen. "Wir sind um die Bank gerannt." – "Warum?" – "Weil ich Angst hatte." Bei seiner Aussage vor der Polizei begründete S. noch konkreter, woher die Furcht rührte: "Ich bring dich und deine Familie um!", soll der Angeklagte gebrüllt haben, als er sich näherte.

Mangelnde Hartnäckigkeit

"Wir liefen immer um dieselbe Parkbank. Nach zwei Runden hat er aufgegeben", schildert der Zeuge weiter. "Das ist nicht sehr hartnäckig", konstatiert der Richter entweder fehlenden Verfolgungswillen oder mangelnde Kondition des Angeklagten. "Hat er auch eine Stichbewegung in Ihre Richtung gemacht, wie Sie es bei der Polizei ausgesagt haben?", stellt Noe eine entscheidende Frage. Der Zeuge weiß es nicht mehr. Dafür betont er, dass G. sich eine Woche nach dem Vorfall bei ihm entschuldigt habe. "Noch bevor eine Vorladung vom Gericht kam?" – "Ja." – "Sind Sie befreundet?" – "Ja, als gute Nachbarn", sagt der Zeuge. "Wir kennen uns von klein auf", wirft G. von der Angeklagtenbank aus ein.

Ob die Eifersucht eine Grundlage hatte, wird nicht näher erörtert, der Richter kündigt stattdessen an, dass für ihn angesichts der Aussagen auch das Delikt der gefährlichen Drohung in Betracht komme. Und ihm, da G. unbescholten sei, eine diversionelle Erledigung vorschwebe. Mit der freiwilligen Entschuldigung scheint aus Noes Sicht der Rechtsfriede wiederhergestellt, allerdings sei eine staatliche Sanktion notwendig: "Eine Drohung mit einem Messer ist kein Kavaliersdelikt!", stellt der Richter klar.

Er stellt das Verfahren also vorläufig ein; wenn G. innerhalb eines Monats 80 Stunden gemeinnütziger Arbeit verrichtet, ist die Sache für den Angeklagten endgültig erledigt, und er vermeidet eine Vorstrafe. G. sichert das zu, da die Staatsanwältin aber keine Erklärung abgibt, ist die Entscheidung nicht rechtskräftig. (Michael Möseneder, 7.2.2022)