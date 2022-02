Foto: Apple TV+

Apple TV+ gibt im Zuge der Winter Press Tour bei der Television Critics Association (TCA) einen Ausblick auf neue und wiederkehrende Apple Originals, die in den kommenden Monaten ihre weltweite Premiere feiern werden.

Neben weiteren Staffeln von "Foundation", "Dear..." und "Tehran" kündigt die Streamingplattform des Elektronikhändlers fürs Frühjahr etliche Originals an:

"Severance"

Workplace-Thriller von Regisseur und Executive Producer Ben Stiller und Serienerfinder Dan Erickson, mit Patricia Arquette, Adam Scott, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Christopher Walken. Ein einfacher chirurgischer Eingriff erlaubt die vollkommene Trennung zwischen Arbeits- und ihrem Privatleben im Gedächtnis. Dieses gewagte Experiment der "Work-Life-Balance" wird in Frage gestellt, als dessen Schöpfer Mark (Adam Scott) dessen beunruhigendes Geheimnis herausfindet.

Die ersten beiden Episoden von "Severance" werden am Freitag, den 18. Februar ausgestrahlt, neue Folgen jeden Freitag.

Apple TV

"Lincoln's Dilemma"



Eine vierteilige Dokumentarserie, die das Erbe von Präsident Lincoln und den komplexen Weg des Landes zur Beendigung der Sklaverei erforscht. Erzählt von Jeffery Wright und mit den Stimmen von Bill Camp als Abraham Lincoln und Leslie Odom, Jr. als Frederick Douglass. Ab 18. Februar.

"Dear..."

Eine zweite Staffel bringt weitere Huldigungen an bekannte Persönlichkeiten, etwa Andre Leon Talley, Viola Davis, Selena Gomez, Malala Yousafzai, Jane Fonda, Ava DuVernay, Billy Porter, Sandra Oh, Kareem Abdul-Jabbar und Laird Hamilton. Ab Freitag, den 4. März.

"The Last Days Ptolemäus Grey"

Eine neue limitierte Serie mit Samuel L. Jackson als Ptolemy Grey, einem kranken, einsamen Mann, der in die Obhut des verwaisten Teenagers Robyn, gespielt von Dominique Fishback, kommt. Als sie von einer Behandlung erfahren, die Ptolemys demenzgeschwängerte Erinnerungen vorübergehend wiederherstellen kann, beginnt eine Reise zu schockierenden Wahrheiten über dessen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Zwei Folgen ab Freitag, den 11. März, jeweils freitags neue Folgen.

"WeCrashed"

Die achtteilige Serie von Lee Eisenberg und Drew Crevello beruht auf dem Wondery-Podcast "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork", der von tatsächlichen Ereignissen inspiriert ist – und von der Liebesgeschichte, die im Mittelpunkt des Geschehens steht. WeWork entwickelte sich innerhalb weniger Jahre von einem einzigen Coworking Space zu einer globalen Marke im Wert von 47 Milliarden Dollar. Dann, in weniger als einem Jahr, brach der Wert des Unternehmens ein. Mit Jared Leto und Anne Hathaway.

Drei Folgen am 18. März, danach wöchentlich eine neue Folge.

"Pachinko"

Die Dramaserie beruht auf dem gleichnamigen "New York Times"-Bestseller basiert und wird in drei Sprachen – Koreanisch, Japanisch und Englisch – erzählt. Es geht um Krieg und Frieden, Liebe und Verlust, Triumph und Abrechnung. "Pachinko" wird von Soo Hugh ("The Terror", "The Killing") geschrieben und produziert, der die Serie entwickelt hat und als Showrunner fungiert.

"Pachinko" ist mit den ersten drei Episoden ab Freitag, 25. März abrufbar.



"Slow Horses"

Dramaserie mit sechs Folgen nach den mit dem CWA Gold Dagger Award ausgezeichneten Romanen von Mick Herron mit Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Jonathan Pryce und Olivia Cooke in den Hauptrollen. "Slow Horses" handelt von einem Team britischer Geheimdienstagenten, die in der Ausgedingestation des MI5 arbeiten – Slough House. Oldman spielt Jackson Lamb, den brillanten, aber jähzornigen Anführer der Spione, die aufgrund ihrer Fehler in Slough House landen

"Slow Horses" feiert am Freitag, den 1. April Premie.

"Roar"

Achtteilige Anthologieserie, die auf einem Buch mit Kurzgeschichten von Cecelia Ahern basiert und von Carly Mensch und Liz Flahive entwickelt wurde. Mit Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever und Alison Brie. Ab Freitag, den 15. April.

Foto: Apple TV+

"They Call Me Magic"



Dokumentarfilm über den Ausnahmebasketballer "Magic" Johnson. Alle vier Teile ab Freitag, den 22. April.

"Shining Girls"



Eine achtteilige metaphysische Dramaserie mit Elisabeth Moss in der Hauptrolle, die von Silka Louisa entwickelt wurde und auf dem Bestseller-Roman von Lauren Beukes basiert. "Shining Girls" erzählt die Geschichte von Kirby Mazrachi (Moss), Archivarin einer Chicagoer Zeitung, die einen brutalen Angriff überlebt. Als sie erfährt, dass ein kürzlich geschehener Mord mit ihrem Überfall in Verbindung steht, tut sie sich mit dem erfahrenen Reporter Dan Velazquez (Wagner Moura) zusammen, um sich Gegenwart und Vergangenheit zu stellen.

"Shining Girls" feiert seine Premiere auf Apple TV+ am Freitag, den 29. April mit den ersten drei Folgen.

"Now and Then"



Ein Thriller mit acht Episoden, der auf Spanisch und Englisch erzählt wird und die Unterschiede zwischen jugendlichem Ehrgeiz und der Realität des Erwachsenseins erforscht. Das feuchtfröhliche Wochenende einer Handvoll Jugendlicher wird jäh unterbrochen. 20 Jahre später, werden die verbleibenden fünf widerwillig durch eine Bedrohung wieder zusammengeführt, die ihre scheinbar perfekte Welt in Gefahr bringt. Mit Marina de Tavira und Rosie Perez.



"Now and Then" startet mit drei Episoden am Freitag, den 20. Mai, gefolgt von einer neuen Episode pro Woche, jeden Freitag. (red, 7.2.2022)

