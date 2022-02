In Sachen Fahrradfreundlichkeit hinken österreichische Städte vielen anderen europäischen und internationalen Städten eindeutig hinterher. Während man in Amsterdam, Kopenhagen, Paris oder Barcelona eine gut ausgebaute Radinfrastruktur vorfindet, ist das in Österreich häufig nicht der Fall. Und obwohl sich in Wien in den vergangenen Jahren einiges in Sachen Radwegausbau getan hat, ist es vielerorts immer noch unsicher, als Radfahrerin oder Radfahrer im Straßenverkehr unterwegs zu sein.

Über welche weiteren Radprojekte würden Sie sich freuen? Foto: APA/FLORIAN WIESER

Seit Jahren wird deshalb daran getüftelt, wie die meistbefahrenen Strecken radfreundlicher gestaltet werden können. Bereits unter Rot-Grün gab es in Wien unter der Bezeichnung "Pop-up-Radwege" mehrere Versuche, vielbefahrene Straßen zu beruhigen. Schon damals war unter anderem die Praterstraße im Visier der Stadtplanung. So ist es nicht verwunderlich, dass die Pläne in ähnlicher Form nun unter Rot-Pink tatsächlich umgesetzt werden sollen.

Mega-Projekt

Ab Herbst 2022 soll mit dem "Mega-Radhighway" mehr Platz für Radfahrerinnen und Radfahrer geschaffen werden. Die Pläne wurden vergangene Woche von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentiert: Der "Highway" soll vom Kagraner Platz in der Donaustadt auf sieben Kilometern Länge via Reichsbrücke/Donauinsel und Praterstern bis in die Innere Stadt führen. Kernstück des Plans ist die Umgestaltung der Praterstraße: Hier wird auf der stadtauswärts führenden Seite ein rund 4,40 Meter breiter Zweirichtungsradweg geschaffen. Dafür kommt auch eine der beiden Autofahrspuren zwischen Donaukanal (Aspernbrücke) und Praterstern weg. Für "Teuxelsieder Franz" ein längst überfälliger Schritt, der mit einer gewissen Skepsis betrachtet wird:

Ebenfalls kritisch äußert sich "MarkusHaunschmid" zu dem Vorhaben – vor allem die bauliche Abgrenzung wäre in der Umsetzung wichtig, was in diesem Fall allerdings zu wenig beachtet wird:

"Steinkistengrab" sieht das Projekt als wichtigen Schritt in Richtung autofreie und lebenswertere Zukunft:

Wie stehen Sie zu dem Projekt "Mega-Radhighway"?

Was finden Sie gut, was fehlt Ihnen an der Idee? Fahren Sie häufig auf dieser Strecke? Welche anderen Routen sollten in Wien radfreundlicher gestaltet werden? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 8.2.2022)