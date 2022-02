Michael Gumhold und sein Streichmaß Foto: Nathan Murrell

"Bei meinem ‚besten Stück‘ handelt es sich um ein sogenanntes Streichmaß, das ich jeden Tag in Verwendung habe. Es wird von Menschen benützt, die mit Holz und Metall arbeiten, um Markierungslinien anzuzeichnen. Im Prinzip ist es in unterschiedlichsten Ausführungen ab 25 Euro in jedem Baumarkt erhältlich.

Das Besondere an meinem Streichmaß ist, dass ich es mir vor zwei Jahren aus diversen Fundstücken im Atelier selbst angefertigt habe. Werkzeuge und ihre Macher haben mich schon immer fasziniert. Vor meinem Bildhauerei-Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien absolvierte ich eine HTL für Maschinenbau.

Weiters gefällt mir die Ästhetik des Stückes. Es hat durchaus etwas von einem künstlerischen Objekt, einer Plastik. Deshalb versah ich das Streichmaß sogar mit einem Monogramm sowie Herstellungsdatum. Ich habe auch schon ein zweites angefertigt, das sich in meinem Atelier auf dem Land befindet." (Michael Hausenblas, 15.2.2022)