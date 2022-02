Seisenegger ab Brauerei um € 6,00 für 0,33 Liter Foto: Conrad Seidl

Es gibt Biertrinker, die sich vor allem von ausgefallenen Hopfensorten oder außergewöhnlichen Hefe- und Gärungsaromen beeindrucken lassen. Andere schauen auf den Preis – gerne auf einen besonders niedrigen. Matthäus Mautner Markhof, ein Spross der alten Brauherren-Dynastie, ist allerdings überzeugt, dass auch ein hoher Bierpreis ein dankbares Publikum findet.

Vorausgesetzt, dass Bierqualität und Aufmachung des Bieres den Preis rechtfertigen. Und weil Onkel Marcus Mautner Markhof als Besitzer der Grieskirchner Brauerei bestens in der Szene vernetzt ist und mit Felix Schiffner auch den Vizeweltmeister der Biersommeliers in seiner Braustätte werken hat, entwickelte Matthäus Idee und Konzept sowie gemeinsam mit Felix das Rezept für ein Bier, das aus einer italienischen Exklusivflasche kommt und in Champagnergläsern serviert werden soll.

Vom Stil her ist das nach dem Familienschloss Seisenegg benannte Bier ein dunkelbraun funkelndes Wiener Lager, allerdings mit einem Anteil von Weizenmalz, der für einen weichen Körper sorgt, der von Karamellnoten, leichten Röstmalztönen und einer ausgewogenen Bittere beherrscht wird. (Conrad Seidl, RONDO, 12.2.2022)