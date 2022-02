Corona-Tagesüberblick

15.378 Postings

Nehammer für Ende der Gratistests – 24.565 Neuinfektionen in Österreich

In Österreich endet am 21. Februar die Maskenpflicht am Sitzplatz für alle Schülerinnen und Schüler. Auch Schulveranstaltungen sind dann wieder möglich. Die Corona-News des Tages