Mai: Die Wasserlöcher im Etosha-Nationalpark, Namibia

Subsahara-Länder wie Südafrika, Botswana oder Namibia, die in der Regel auch Safari-Touristen anziehen, wurden zuletzt quasi über Nacht "zugesperrt". Der Grund dafür: Omikron. Mittlerweile ist die Corona-Variante fast weltweit dominant, also gibt es keinen Grund mehr, diese Länder abzuschotten. In Namibias Norden beginnt meist im Mai die Trockenzeit, die sich zur Tierbeobachtung am besten eignet. Dann kommen die Tiere im Etosha-Nationalpark zu den wenigen verbliebenen Wasserlöchern.



