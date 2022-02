Der deutsche Kanzler Olaf Scholz ist in heikler Mission in den USA. Angela Merkel wurde dort 2006 beim Antrittsbesuch freundlich empfangen – der Beginn einer großen Karriere

Zugegeben: Angela Merkel hatte mehr Eile. Als sie am 22. November 2005 zur ersten deutschen Kanzlerin vereidigt wurde, ließ der Antrittsbesuch nicht lange auf sich warten: Schon im Jänner 2006 machte sie sich nach Washington auf, um den damaligen US-Präsidenten George Bush zu treffen.

Angela Merkel und George W. Bush waren nicht immer einer Meinung – doch das Verhältnis war kein ganz schlechtes.

Merkels Vorteil damals gegenüber ihrem Nachfolger Olaf Scholz heute: Zwar stand 2006 auch ein heikles Thema auf der Agenda – nämlich der Streit mit dem Iran um dessen Atomprogramm –, doch es drohte kein russischer Einmarsch in die Ukraine. So hatten die beiden mehr Zeit, um sich besser kennenzulernen und sich um das deutsch-amerikanische Verhältnis zu kümmern. Um dieses stand es, als Merkel ins Amt kam, schlecht: Bush hatte es Merkels Vorgänger, Gerhard Schröder, nicht verziehen, dass er die USA im Irakrieg nicht hatte unterstützen wollen.

Novizin auf der Weltbühne

Als Merkel Kanzlerin wurde, war Bush schon fünf Jahre lang US-Präsident. Er also der Erfahrene, sie die Novizin auf der Weltbühne. Doch Merkel machte beim ersten Besuch in den USA klar, dass sie sich auf Augenhöhe mit Bush sah: Sie kritisierte, unter Applaus der oppositionellen SPD, das Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba und forderte die Wahrung rechtsstaatlicher Prinzipien im Antiterrorkampf.

Davon war Bush zwar nicht begeistert, von Merkel jedoch schon. Drei Stunden hatte er sich für sie Zeit genommen, 30 Minuten sprachen die beiden ganz allein – und US-Medien sprachen danach von "Tauwetter" zwischen Berlin und Washington. "Wir müssen die Kraft aufbringen, mit einer neuen Etappe anzufangen", erklärte Merkel zuvor.

Bushs Fazit nach dem ersten Treffen mit Kanzlerin Merkel war dann auch nahezu euphorisch: "Sie ist smart. Sie ist fähig. Und sie hat eine Einstellung, die mir gefällt. Und sie liebt die Freiheit."

Spanferkel für Bush

Merkel revanchierte sich ein halbes Jahr später, indem sie für Bush in ihrer Heimat Mecklenburg-Vorpommern Spanferkel grillen ließ.

Eine Parallele zwischen heute und damals: Nach ihrem Antrittsbesuch in Washington machte sich Merkel zu Wladimir Putin nach Moskau auf. Scholz wird ebenfalls nach Moskau reisen, wenn er aus den USA zurück ist.

Auch mit Russland schlug Merkel ein neues Kapitel auf – allerdings ging der Temperaturregler dort in die andere Richtung: Schluss war mit der Schröder-Putin-Kumpanei. Bei ihrem ersten Besuch in Moskau traf sich die neue deutsche Kanzlerin eine Stunde lang mit russischen Bürgerrechtlern und ermunterte diese, sich an die deutsche Botschaft zu wenden, wenn es "Beschwernisse" in den Arbeitsabläufen gebe. Unter Schröder wäre dies undenkbar gewesen.

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bezeichnete Merkel nach den Besuchen bei Bush, Putin und anderen Staats- und Regierungschefs als "die Emanzipierte" und konstatierte: "Frau Merkel bewies in wenigen Wochen, dass sie im Ausland ‚bella figura‘ zu machen versteht und so unterschiedliche Charaktere wie Berlusconi, Blair und Chirac zu nehmen weiß."

Neues Rollenmuster

Wie ihr das gelang, darüber rätselt man heute noch. Merkel selbst wurde in der Süddeutschen Zeitung einmal mit den Worten zitiert: "Vielleicht kann ich auch, weil das Rollenmuster Bundeskanzlerin so neu ist, direkt die Dinge ansprechen bei den anderen Staatschefs." Zu ihrer Zähigkeit und Ausdauer, zu ihren Detailkenntnissen kamen im Laufe der Jahre immer mehr Kontakte, sodass sie irgendwann als mächtigste Frau der Welt galt.

Merkel ließ oft nicht locker, blieb auch in schwierigen Zeiten mit ihren Amtskollegen in Kontakt. Geholfen hat ihr wohl auch ihr uneitles Auftreten.

Und irgendwann war sie überall die "Alte" und "Erfahrene", Merkel war ja länger im Amt als alle US-Präsidenten, alle chinesischen wie europäischen Staats- und Regierungschefs. Nur Putin ist immer noch da. Mit dem muss sich nun auch Olaf Scholz herumschlagen. (Birgit Baumann aus Berlin, 8.2.2022)