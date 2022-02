In dieser Galerie: 2 Bilder Der Frühstücksraum im Rendering. Foto: Even Hotel Der Frühstücksraum in der Realität. Foto: luza

Mein Hotel verwirrt mich. Schilder zeigen den Weg zu einer "Tram". Eine Bim sehe ich nirgendwo, wo soll sie sein? Ich frage nach an der Rezeption. Das ist gewagt, weil: Alles, was hier vom Protokoll abweicht, ruft Stress hervor. Wann ist das Frühstück? Ab 6.30 Uhr. Wo geht’s zur Corona-Teststraße? Die Rolltreppe rauf. Warum steht hier überall "Tram"? Stirnrunzeln, Schweißperlen, große Augen.

Hinterfragen ist man hier nicht gewöhnt, vielleicht ist es nicht erwünscht. Die "Tram" gehe zum Bahnhof, sagt mir eine Rezeptionistin. Aber wo ist sie denn? Keine Antwort. Es bleibt ein Rätsel.

Beim Frühstück kommen d’Leit zam. Da sitzt Fabian, er ist Deutscher und wachselt Ski für das australische Langlaufteam. Auch ein hilfsbereiter Österreicher ist hier. Ich zeige ihm, wo er beim Verlassen des Speisesaals ein Gratis-Snickers abstauben kann. Und Tim, Fotograf aus England, streitet mit seiner Agentur, weil sie ihn zur Eröffnungsfeier geschickt hatte und er zehn Stunden später auf der Slopestylepiste Anna Gasser fotografieren hätte sollen. Fünf Autobusstunden entfernt.

Der Frühstücksraum ist eine Enttäuschung. Auf der Homepage des Hotels ist ein heller Raum zu sehen, sogar grüne Bäume sind abgebildet. Ich sehe keinen einzigen in ganz China. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sieht es aus wie in einer Garage. Da sind Bauzäune, ein Gehsteig und direkt dahinter: Straßenbahngleise! Sie verlaufen durch einen Tunnel und enden in einer Wand. Was dahinter ist, weiß ich nicht, ich habe keinen Schlagbohrer dabei. Dahinter ist die "Closed Loop" zu Ende, die darf ich ohnehin nie verlassen. (Lukas Zahrer, 7.2.2022)