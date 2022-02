Wollen erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam Weihnachten feiern: Otto Tausig (links) und Mario Adorf in "Epsteins Nacht", ORF 2, 0.15 Uhr. Foto: ORF / Filmhaus Wien / Ute Mahler

19.40 REPORTAGE

Re: Spaltung in Bosnien – Gemeinsam gegen Populisten Seit das Leugnen des Massakers von Srebrenica in Bosnien-Herzegowina unter Strafe steht, droht der Führer der bosnischen Serbinnen und Serben, Milorad Dodik, immer wieder mit Abspaltung der Republika Srpska vom Rest des Landes. Die Reportage begleitet Menschen, die gegen die ethnische Trennung der Volksgruppen in ihrem Land kämpfen. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Anden – Schneeberge in den Tropen Mit einer Länge von rund 7000 Kilometern sind die Anden der längste Gebirgszug der Erde. Der erste Teil der dreiteiligen Serie führt in den Norden der Anden, in tropische Breitengrade. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

China: Das Drama der Uiguren Chinas Uiguren-Politik gleicht einem Völkermord: über eine Million Internierungen, Folter, Zwangsarbeit, Umerziehung von Kindern und Erwachsenen. Was ist der Grund für diese Unterdrückung, die nicht nur China betrifft, sondern letztlich die Zukunft von Demokratie und Freiheit weltweit? Bis 22.00, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Folgen der Sideletter, die schwierigen Öffnungsschritte und Kontroversen um die Impfpflicht sowie das politische System in der Vertrauenskrise. Im Studio zu Gast ist Kommunikationswissenschafter Jakob-Moritz Eberl. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Gäste bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann sind diesmal der ehemalige Wiener Bürgermeister Michael Häupl und Kabarettistin Malarina. Bis 23.00, ORF 1

22.25 MAGAZIN

Big 4 – Wirtschaftsprüfung unter Beobachtung EY, PwC, KPMG und Deloitte: Es sind die vier großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Diese Big Four sitzen an Schlüsselstellen der globalen Wirtschaft. Ein Quasioligopol der Bilanzprüfung. An ihnen kommt kaum jemand vorbei. Mit unabhängigen Abschlussprüfungen sollen sie Vertrauen schaffen. Die Doku durchleuchtet dieses Geschäftsmodell. Bis 22.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Speisen wie die Götter – Ein himmlisches Kochduell Ein Rabbi, ein Pfarrer und ein Imam treten zu einem gemeinsamen Wettkochen gegen eine Spitzenköchin an und reden dabei über ihren Glauben und religiöse Speisen. Um 23.30 Uhr folgt die Doku Eine fast unmögliche Freundschaft über das nicht immer leichte, aber mögliche Miteinander von Juden, Christen und Muslimen. Bis 0.15, ORF 2

0.15 GESCHICHTSDRAMA

Epsteins Nacht (D/A/CH 2002, Urs Egger)

Drei von Mario Adorf, Bruno Ganz und Otto Tausig verkörperte jüdische Freunde wollen 1985 erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam Weihnachten feiern, als sie meinen, in einem Priester (Günter Lamprecht) einen ehemaligen KZ-Lagerkommandanten wiederzuerkennen. Bis 1.35, ORF 2