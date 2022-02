Razelli und Austrofred: Dreamteam für Oberösterreich. Foto: Ingo Pertramer

Austrofred & Kurt Razelli – Voest

"Wenn ich einmal sterbe / Verstreut mich über ganz Oberösterreich / Damit meine Asche ins Grundwasser geht / Und alle was zum Sudern haben!" Weltstar Austrofred aus Steyr veröffentlicht mit dem bombastischen Superlied Voest gemeinsam mit seinem Kollegen Kurt Razelli endlich eine würdige oberösterreichische Landeshymne. Für die muss man sich nicht schämen, weil sie so wie derzeit Hoamatland nicht von einem Antisemiten wie Franz Stelzhamer stammt. Voest ist Vorbote des kommenden Duoalbums Life Is Laff im Mai. Unter uns, aber nicht weitersagen: Das Album ist nicht ganz deppert geworden.

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Auch die Red Hot Chili Peppers machen vom Sonnenbaden, dem Tantrasex, dem Yoga, Ganz-viel-Wasser-Trinken und von so Sachen, die man in Kalifornien eben macht, wenn man keine harten Sachen mehr einwirft, wieder einmal Pause. Bevor das neue Album Unlimited Love erscheint, kommt mit der Single Black Summer eine altbewährte Balladenblaupause im Stile der alten Hits Under the Bridge und Californication. Der große Staatspreis für Lalelulyrik ist ihnen einmal mehr sicher, Produzent Rick Rubin und Gitarrist John Frusciante sind – wieder einmal – mit an Bord.

Liam Gallagher – Everything's Electric

Man soll nicht lügen: Liam Gallagher ist ebenfalls kein großer Dichter vor dem Herrn. Den Song Everything's Electric im Vorfeld eines großangelegten Comebacks des ehemaligen Oasis-Sängers haben ihm vorsorglich Dave Grohl von den Foo Fighters (sowie der Band mit dem N-Namen) und Starproduzent Greg Kurstin geschrieben. Letzterer hat unter anderem auch schon die Red Hot Chili Peppers abgemischt. Nachdem Bruderherz Noel Gallagher bei der Scheidung die Beatles erbte, versucht sich Liam nun in einer Sichtung der Rolling Stones. Es gimme-sheltert ein wenig, der Refrain ist typisch foo-fighterisch brustschwach angelegt. Das Lied sackt also nach kräftigen Riffstrophen im Refrain gehörig in sich zusammen. War klar. Dave Grohl ist ab sofort offiziell uncool.

