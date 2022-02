Friedrich Mücke (li.), Alina Tomnikov, Albrecht Schuch Foto: Sky/Flare Entertainment GmbH/Sammy Hart

Sky veröffentlicht einen ersten Trailer des Sky Originals "Funeral for a Dog" mit Alina Tomnikov, Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Ina Geraldine Guy, Daniel Sträßer und Anne Ratte-Polle in den Hauptrollen. Die achtteilige Serie ist eine Produktion von Flare Entertainment für Sky Studios nach dem Roman "Bestattung eines Hundes" ("Funeral For A Dog") von Thomas Pletzinger.

Als Autoren der Serie zeichnen neben Thomas Pletzinger auch Hanno Hackfort und Bob Konrad ("4 Blocks", "Para", "Cleo") verantwortlich, die Regie führten David Dietl ("König von Deutschland", "Rate Your Date") und Barbara Albert ("Licht, böse Zellen"). "Funeral for a Dog" ist ab 17. März auf Sky abrufbar.

Die Story von "Funeral for a Dog":

Der Journalist Daniel Mandelkern (Albrecht Schuch) reist für ein Interview zu dem gefeierten Schriftsteller Mark Svensson (Friedrich Mücke), der zurückgezogen an einem See in Italien lebt. Dort angekommen wird Daniel in die geheimnisvolle Geschichte von Mark, Tuuli (Alina Tomnikov) und Felix (Daniel Sträßer), Tuulis verschwundenem Lebensgefährten, hineingezogen. Es ist die Geschichte der großen Liebe dreier Menschen, die in Südamerika begann, über den Polarkreis bis zum 11. September in New York reicht und irgendwann mit einem großen Verlust endete. Daniel glaubt, sie aus Svenssons Roman zu kennen. Aber irgendetwas stimmt nicht, und als er noch tiefer eintaucht, macht er eine schockierende Entdeckung. (red, 7.2.2022)

