Durch Corona wurden Kontrolluntersuchungen der Augen verschoben und so Krankheiten verschleppt. Foto: AFP / Jean-François Monier

Das Wohnzimmer ist in den letzten zwei Jahren bei vielen längst nicht mehr nur ein Wohnzimmer. Der Esstisch wurde zum Homeoffice-Schreibtisch und Klassenzimmer. Durch Lockdowns und eingeschränkte Freizeitangebote wurde die im Freien verbrachte Zeit deutlich weniger, stattdessen verbringen viele immer mehr Zeit vor Laptop, Tablet und Fernseher. Arbeiten und Lernen finden oft fast ausschließlich am Bildschirm statt. Das schlägt nicht nur auf die Psyche, sondern strengt auch die Augen an.

Mehr Sehbeschwerden

2050 wird laut Modellrechnungen die Hälfte aller Menschen kurzsichtig sein, was dann auch die häufigste Ursache für Erblindung sein wird. Neue Corona-bedingte Gewohnheiten beschleunigen das: "Wird das Auge vermehrt in der Nähe beansprucht, wie beim Lesen oder dem Blick auf den Bildschirm, kann das zu Kurzsichtigkeit führen", erklärt Herbert Reitsamer, Vorstand der Augenklinik Salzburg. Durch die kurze Distanz schweift der Blick nämlich zu wenig herum, er wechselt nicht von nahen Objekten zu fernen – etwas, das im Freien, bei Tageslicht, automatisch passiert. Durch diese ständige Bewegung wird auch die Tränenflüssigkeit gleichmäßig verteilt.

Bei langem Starren auf Bildschirme dagegen blinzelt man nur etwa halb so oft. Das macht die Oberfläche der Augen rau, sie trocknen schneller aus. Und es ist auch anstrengender. "Wenn wir häufig auf nahe Objekte schauen, leistet der Muskel, der die Linse entspannt, Schwerstarbeit." Man kann sich das so vorstellen: "Wenn Sie lange in der Hocke sind, kriegen Sie einen Krampf. Ähnlich geht es dem Muskel im Auge, er kann sich nicht mehr gut entkrampfen." Das führt in der Folge zu unscharfem Sehen, Doppelbildern und Schmerzen wie einem Druckgefühl sowie Schwindel und Übelkeit. Dadurch kann man sich wiederum schlechter konzentrieren.

Kinder besonders betroffen

Die größte Risikogruppe in puncto Augengesundheit sind Kinder und Jugendliche. Ihre Augen sind von den pandemiebedingten Veränderungen besonders stark betroffen. Eine Untersuchung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern der Chinese University of Hongkong etwa kommt zu dem Ergebnis, dass der durch die Pandemie veränderte Lebensstil mit erhöhter Kurzsichtigkeit bei Schulkindern einhergehen könnte.

Medizinisch ist das nur logisch. Im Distance-Learning ist der Abstand zwischen Augen und Bildschirm geringer als der Abstand zwischen Augen und Tafel in der Klasse. Schauen Kinder über einen langen Zeitraum auf Dinge in geringer Entfernung, kann das zu einem erhöhten Längenwachstum des Auges führen. Das heißt, der Abstand zwischen Netzhaut und Linse vergrößert sich, es kommt zu Kurzsichtigkeit. Augenexperte Reitsamer erklärt das so: "Zwischen dem fünften und 13. Lebensjahr wächst das Auge am schnellsten. Der innere Teil des Auges im Gehirn, also die Netzhaut und der Sehnerv, ist aber schon im zweiten Lebensjahr ausgewachsen. Wenn das Auge später noch wächst, kann die Netzhaut nicht mehr mitwachsen. Sie kann sich nur noch dehnen, dadurch wird sie immer dünner und verletzlicher."

Den Auswirkungen der erhöhten Bildschirmzeit müsse man aktiv entgegenwirken, findet Reitsamer. Er rät zu täglich mindestens zwei Stunden an der frischen Luft ohne Smartphone: "Die Zeit im Freien ist Quality-Time für das Auge!" Das Tageslicht und das abwechselnde Schauen in die Ferne und Nähe schützen das Auge vor Kurzsichtigkeit.

Verschleppte Krankheiten

Doch das Problem beginnt schon früher. Gerade am Anfang der Pandemie wurden Kontrolltermine vernachlässigt, bei Vorsorgeuntersuchungen warteten viele länger zu. Operationen, die nicht unmittelbar notwendig waren, sollten verschoben werden. "Das ist eine Form der Triage", beurteilt Reitsamer. Vermeintlich kleine Dinge könnten langfristig massive Auswirkungen haben, wie er an einem Beispiel erklärt: "Patienten mit Seheinschränkung stürzen öfter. Vor allem bei Älteren besteht die Gefahr, dass sie sich dadurch die Hüfte brechen, das führt zu Bettlägrigkeit. Daraus können sich in weiterer Folge Infektionen wie Lungenentzündungen entwickeln, die wiederum zu einer erhöhten Mortalität führen. Das klingt übertrieben, aber es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Nichtdurchführen von Grauer-Star-Operationen und der Sterberate bei älteren Menschen."

Grauer Star ist eine häufige Augenerkrankung, eine Linsentrübung beeinträchtigt das Sehvermögen. Oft merke man die Auswirkungen der Erkrankung aber erst spät, Kontrollen sind daher umso wichtiger: "Viele Fälle sind während Corona entgleist, wir sehen verschleppte Krankheitsbilder, die unkontrolliert voranschreiten", erklärt Reitsamer. Das habe zu teils irreversiblen Schäden geführt, die vermeidbar gewesen wären. Deshalb rät er auch bei Wehwehchen, die vermeintlich warten können: "Gehen Sie bei Beschwerden zum Augenarzt!" (Magdalena Pötsch, 8.2.2022)