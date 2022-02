Der Schweizer hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Im Moment des Triumphes dachte er an frühere Tiefs

Olympiasieger Beat Feuz hat in der Abfahrt alles erreicht. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

Olympiagold, Weltmeister, Seriensieger. Diese Bilanz hätte man Beat Feuz schon in jungen Jahren zugetraut. Allerdings nicht in der Abfahrt, sondern in den technischen Disziplinen. Seine ersten Erfolge feierte der Schweizer tatsächlich zwischen den Kippstangen. 2005 gewann Feuz bei der Junioren-Weltmeisterschaft Bronze im Slalom, zwei Jahre später wiederholte er dieses Ergebnis – knapp hinter einem gewissen Marcel Hirscher.

Mittlerweile hat der 34-jährige Emmentaler die kurzen Schwünge längst hinter sich gelassen. Feuz sucht den schnellsten Weg ins Tal. Und er findet ihn wie kein anderer. In Wengen, in Kitzbühel, in Beaver Creek. Immer wieder leuchtet die Eins auf. Feuz hat viermal in Folge den Abfahrtsweltcup gewonnen, er wurde 2017 in St. Moritz Weltmeister – nur Olympiagold stand vor den Spielen von Peking noch auf der To-do-Liste. Am weißen Band von Yanqing hat der "Kugelblitz", wie er liebevoll genannt wird, auch diese letzte große Mission erfüllt. Seither bimmeln die Kuhglocken von Peking bis Bern.

Dank an Freundin

"Mir geht die ganze Karriere durch den Kopf. Mit all den Hochs und den Tiefs, die man durchbrechen muss", sagt Feuz, als ihm im Ski-alpin-Zentrum Xiaohaituo die Medaille um den Hals gehängt wird. Ja, so eine Karriere als Skirennläufer wird auch von Rückschlägen geprägt. Knochen brechen, Bänder reißen, es knirscht und knackt in den Gelenken. Der Olympiasieger ist da keine Ausnahme, bereits als Siebenjähriger brach sich der Sohn eines Landwirts beide Fersen. Die harte Schule am Weg zur Abfahrtslegende.



Wo Ski gefahren wird, darf der Bezug zu Österreich nicht fehlen. Feuz ist mit der ehemaligen Skirennläuferin Katrin Triendl liiert. Die Tirolerin war 2007 österreichische Meisterin im Slalom, ihre Karriere im Weltcup endete 2009 – Nein! Doch! Oh! – mit einem Kreuzbandriss. Im Moment seines größten Triumphes dachte Feuz an die Mutter seiner beiden Kinder: "Den Sieg widme ich meiner Freundin, die zu Hause alles managt, dass ich am Start den Kopf freihabe und alles riskieren kann. Sonst wäre das für mich nicht möglich gewesen."

Beat Feuz hat alles erreicht, er hat seine Karriere mit einem Bravourstück vollendet. Im Grunde könnte der Mann hier und heute seine Ski in den Keller stellen und zwischen den Pokalen die Windeln seiner im Jänner geborenen Tochter wechseln. Er ist jetzt einer von ihnen, einer der ganz großen Champions. Er kann und muss in einem Atemzug mit Franz Klammer, Pirmin Zurbriggen und Aksel Lund Svindal genannt werden. Die Genugtuung ist groß: "Ihr habt immer geschrieben, mir fehle der Olympiasieg. Was schreibt ihr jetzt?" (Philip Bauer, 7.2.2022)

