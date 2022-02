Sadio Mané am Ziel seiner Träume. Foto: APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU

Sehr gut möglich, dass der intensivste Moment des Sportjahres 2022 schon vorbei ist. Yaoundé, Sonntagabend, 22.45 Uhr: Sadio Mané geht zum Elfmeterpunkt. Es ist das Finale des Afrika-Cups, Senegal gegen Ägypten, 120 Minuten sind torlos vorbeigegangen. Mané hat an diesem Abend schon einen Elfer verschossen. Es war die siebente Minute: Ägyptens Mohamed Abou Gabal erriet die Richtung des schwach platzierten Penaltys – vielleicht wusste er sie auch, Manés Liverpool-Teamkollege Mohamed Salah hatte dem Goalie etwas zugeflüstert.

So konnte Ägypten seiner Mission treu bleiben: sich irgendwie ins Elferschießen wurschteln. Die destruktive Strategie von Trainer Carlos Queiroz grenzte ans Unerträgliche. 30 Fouls, Zeitschinden bei jeder Gelegenheit, abseits von "Salah, mach was!" völlige fußballerische Verweigerung. Aber Ägypten hatte die letzten sechs Elferschießen gewonnen, darunter im Achtelfinale gegen Côte d’Ivoire und im Halbfinale gegen Gastgeber Kamerun. Die Strategie hatte sich bewährt. Und sie schien wieder gutzugehen, weil sich Senegal phasenweise auf die ägyptischen Mätzchen einließ, Chancenwucher betrieb und zu selten schwungvoll kickte.

Also Elfern. Von den ersten drei Schützen trafen je zwei. Mané marschierte hinter seiner aufgefädelten Mannschaft auf und ab, aus seinen Augen sprach pure Nervosität. Dann traf Bamba Dieng, Édouard Mendy hielt Mohanad Abdelmonems Versuch. Matchball. Natürlich: Mané.

Es lässt sich kaum beschreiben, welche Lichtgestalt dieser schüchterne Kicker für den Senegal ist. Der Ex-Salzburger ist seit Jahren einer der besten fünf Fußballer der Welt, finanziert Schulen und Spitäler. Doch im Nationalteam war der Ex-aequo-Rekord-Torschütze bisher ein Abbild seines Landes: gut, aber nicht gut genug. Beim Afrika-Cup 2017 verschoss Mané im Viertelfinale gegen Kamerun den entscheidenden Elfmeter, bei der Finalniederlage 2019 stand er ebenso durchgehend auf dem Platz wie bei der WM 2018, als Japan Senegal den Achtelfinalplatz nur durch die Fair-Play-Wertung wegschnappte.

Unvollendet

Seit der Jahrtausendwende stellt das 17-Millionen-Einwohner-Land immer wieder eine der besten Mannschaften des Kontinents, doch Titel schienen für die "Löwen der Teranga" ungreifbar. Der seit 2015 amtierende Trainer Aliou Cissé konnte dieses Lied zweistimmig singen, im Afrika-Cup-Finale 2002 hatte er als Spieler den entscheidenden Elfmeter vergeigt. "Wir wollen den Titel für ihn gewinnen. Er verdient es nach allem, was er durchgemacht hat", sagte Mané vor dem Finale.

2002, 2017, 2019, die siebente Minute, all das trägt der 29-Jährige auf dem langen Weg zum Elfmeterpunkt auf den Schultern. Er geht langsam. Er würde seinen Champions-League-Sieg gegen einen Afrika-Cup-Titel eintauschen, sagte Mané einst. Jetzt hat er ihn vor Augen.

Salah vergräbt sein Gesicht im Trikot, er wäre als Nächster dran. Mané nimmt einen langen Anlauf, beschleunigt am Ende und betoniert den Ball ins Tor. Feierabend. So scharfe Elfer sieht man selten, so platziert sieht man sie noch seltener. "Vor dem letzten Elfmeter sind alle zu mir gekommen und sagten: Sadio, du hast verschossen, aber wir sind ein Team. Wir gewinnen zusammen, und wir verlieren zusammen", sagt er später. "Ich glaube, das hat den Unterschied ausgemacht. Es hat mir so viel Motivation gegeben, dass ich konzentrierter war als je zuvor." Es sei "der beste Tag meines Lebens".

Auch Cissé war außer sich vor Freude. "Ich bin sehr emotional, weil die Menschen 60 Jahre auf das gewartet haben." Mané sagte: "Das senegalesische Volk hat viel gelitten." Jetzt durfte es jubeln: Staatspräsident Macky Sall machte den Montag kurzerhand zum Feiertag. (Martin Schauhuber, 8.2.2022)