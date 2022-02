Disney+ bietet mittlerweile auch starkes Programm abseits von Marvel-Serien und Disney-Filmen. Aktuell etwa die achtteilige Serie "Pam & Tommy". Foto: Disney/Hulu

2021 brachte eine Wachablöse an der Streaming-Spitze in Österreich. Prime Video rutschte auf Platz zwei, während Netflix sich die Krone sichern konnte. Bei beiden ist jedoch ein Abwärtstrend zu erkennen, ganz im Gegensatz zu Disney+, die ein großes Plus verzeichnen konnten.

Disney als Gewinner

Mit 34 Prozent Marktanteil liegt Netflix ganz knapp vor Prime Video mit 32 Prozent. Das war im Jahr 2020 noch fast gegengleich. Dahinter lauert Disney+ mit bereits 20 Prozent – was besonders beeindruckt, weil die rund fünf Prozent Wachstum eine wesentlich positivere Entwicklung darstellen als der Abwärtstrend der zwei Führenden. So verlor Netflix in den zwölf Monaten rund zwei Prozent, Prime Video sank sogar um rund fünf Prozent.

Netflix setzt sich knapp vor Prime Video auf Platz eins. Foto: JustWatch

Besonders spannend wird die Entwicklung 2022 sein, da sowohl bei Netflix als auch bei Prime Video in den USA kürzlich Preissteigerungen angekündigt wurden, die sich wohl auch im Laufe des Jahres auf Europa auswirken könnten. So stehen die Chancen für Disney+ gut, sich weitere Marktanteile zu sichern, sofern das Angebot wie im Vorjahr stark ausgebaut wird und die Österreicher weiterhin Lust auf Marvel- und Disney-Filme haben. Aber auch Deals abseits der bekannten Franchises, aktuell etwa "Pam & Tommy", halten Disney+ laufend im Gespräch.

Der Verlauf über die Monate im Jahr 2021 zeigt ein klares Bild, wer das größte Wachstum verzeichnen konnte. Foto: JustWatch

Abgeschlagen bleiben weiterhin Apple TV+ und Sky X, die sich beide um die Fünf-Prozent-Marke bewegen. Zwar verzeichnen beide Anbieter ein leichtes Plus, aber speziell bei Sky X, die sich in diesem Jahr starke Deals und erfolgreiche Eigenproduktionen geleistet haben, ist das Wachstum wohl unter den Erwartungen. Hier wird sich zeigen, ob das erweiterte Angebot durch HBO Max ("Peacemaker", "And Just Like That") und Paramount Plus ("Mayor of Kingstown", "Halo") in diesem Jahr in Österreich die Marktanteile weiter nach oben bewegen kann. (aam, 7.2.2022)