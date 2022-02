In dieser Galerie: 3 Bilder Quarantäne heißt ja generell wenig Kontakt zu Menschen. Die Desinfektion erledigt jedenfalls ein Roboter. Foto: Reuters / Wolfgang Rattay Anschieber Markus Sammer hat zwei Starts bei Olympia vor sich. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER Snowboarderin Sabine Schöffmann kann nicht bei Olympia starten. Foto: APA/EXPA/ JFK

Ein positiver Corona-Test kann ein Albtraum sein. Olympiateilnehmer Markus Sammer durchlebte ihn viermal. Der Bob-Anschieber wurde bei der Anreise zu den Olympischen Spielen am Pekinger Flughafen per Nasen- und Rachenabstrich auf Corona getestet. Danach ging es für ihn in den Norden nach Yanqing, wo die Bobbahn dieser Spiele steht.

Als er aus dem Bus ausstieg, wurde sein Name ausgerufen. Er müsse sich sofort in sein Hotelzimmer begeben, sein Test war positiv. In solch einem Fall ist ein Bestätigungstest vorgesehen, auch der fiel positiv aus. Sammer wurde in ein Quarantänehotel gebracht.

"Es hat mich getroffen, ich war geschockt", sagt Sammer dem STANDARD. "Ich dachte, das passt zu 100 Prozent, weil ich genesen bin." Im Jänner hatte sich Sammer mit dem Coronavirus infiziert, auch weitere österreichische Bob-Athletinnen wie Pilotin Katrin Beierl hatten sich wenige Wochen vor den Winterspielen angesteckt. In Peking lag nur Sammers Ct-Wert knapp unter 35, damit gilt er in China als positiv. Sammer: "Ich war der Pechvogel." In Österreich ist die Schwelle bei 30, hier hätte er keine Einschränkungen zu befürchten.

Hin und her

Danach nahm Sammers Geschichte eine spröde Gestalt an. Kaum war er im Quarantänehotel, gab er negative Tests ab. Nach zwei Tagen durfte er es verlassen. Als er wieder ins olympische Dorf einzog, lieferte er erneut positive Tests ab, er musste wieder in Quarantäne.

"Die Ärzte des ÖOC haben nicht damit gerechnet, dass es so ausartet", sagt Sammer. Zwei Tage später hatte er wieder zwei negative Tests verbucht, seither ist er frei. Wobei, das ist nicht richtig. Er ist als Kontaktperson eingestuft, weil er positiv war und ja mit sich selbst zu tun hatte und hat. Sammer darf nur in einem eigenen Shuttletaxi fahren, sein Hotelzimmer nur zu Trainingszwecken verlassen. Beim Lauf- und Krafttraining sieht er immerhin sein Team, dazu zählen Pilot Benjamin Maier sowie die beiden anderen Anschieber aus dem Viererbob, Kristian Huber und Danut Ion Moldovan. Sammer respektiert Chinas strikte Zero-Covid-Strategie: "Da will ich nicht schimpfen." Das Quarantänehotel sei "nicht das beste" gewesen. Der Internetzugang war schlecht, das Hotelpersonal konnte zudem ein Testresultat nicht mehr finden. Die Mahlzeiten wurden meist kalt vor seine Zimmertür gestellt. "Wenn ich länger drin gewesen wäre, hätte ich einige Kilo verloren", sagt Sammer. Er achtet über den gesamten Winter darauf, dass er 103 Kilo wiegt – sein Idealgewicht, wie er sagt: "Wenn das Essen brutal gut ist, werde ich ein bisschen schwerer." Im Zweierbob sei das auch gut. Alternativ könnte er auch Gewichte an den Bob schrauben, das sei aber langsamer. Zur Erklärung liefert Sammer einen besonders schönen Satz: "Lebende Masse dämpft besser als Stahl am Rahmen."

Als Anschieber kann er seinen Bob nicht steuern, dafür tut er das umso mehr mit sich selbst. Er versetzt sich in Selbsttrance, das habe ihn aus einem mentalen Tief in der Quarantäne gezogen. Im hypnoseartigen Zustand baut Sammer Stress ab, kontrolliert Puls und Atem, setzt sich sportliche Ziele. Sammer: "Du hast dann mehr Kontrolle über deinen Geist."

Einmal pro Woche ist Hypnosetag. Über Skype schüttet Sammer vor seinen Kollegen und einem Mentaltrainer sein Herz aus. Das sind höchst intime, emotionale Momente, es schweißt das Team zusammen. "Man ist nie alleine", sagt Sammer. Auch nicht in Quarantäne.

Am Donnerstag startet für Sammer das Bahntraining, am 14. und 15. Februar steigt der Wettkampf im Zweier, gefolgt von jenem im Vierer. "Unser klares Ziel ist eine Medaille", sagt Sammer: "Ich glaub dran. Wir haben alles dafür gemacht, können uns nichts vorwerfen."

Aufgebrochen

Eine Medaille ist indessen für Parallel-Snowboarderin Sabine Schöffmann außer Reichweite. Sie wurde einen Tag vor dem Riesenslalom in ein Quarantänehotel verlegt. Vor vier Jahren konnte sie in Pyeongchang wegen eines Wadenbeinbruchs nicht bei Olympia antreten.

Zu Beginn der aktuellen Saison hatte Schöffmann noch mit den verpassten Spielen zu kämpfen. "Da war ich nicht ganz da. Ich glaubte, ich habe es überwunden, aber es brach noch einmal ein bisschen auf", sagte sie der APA vor der Abreise nach China. In Scuol feierte sie Anfang Jänner ihren ersten Weltcupsieg seit vier Jahren, sie galt als Kandidatin für Gold. Daniela Ulbing und Julia Dujmovits sind Österreichs verbliebene Starterinnen für Dienstag. Auch Bob-Anschieber Sebastian Mitterer ist aktuell in einem Quarantänehotel. (Lukas Zahrer aus Zhangjiakou, 8.2.2022)