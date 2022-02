Ab jetzt zuständig für Message-Control: Guto Harri. Foto: AFP/TOLGA AKMEN

London – Der britische Premierminister Boris Johnson (57) bemüht in der sogenannten Partygate-Affäre einen Partyklassiker, um seinen Kampfgeist zu beweisen. Johnsons neuer Kommunikationschef Guto Harri berichtete dem Nachrichtenportal "Golwg360" am Montag, dass er den konservativen Regierungschef als Erstes gefragt habe: "Wirst du das überstehen, Boris?" ("Are you going to survive, Boris?"). Daraufhin habe der Premier angefangen, den Song von Gloria Gaynor von sich zu geben: "I will survive."

Dann sangen beide angeblich die nächsten zwei Zeilen noch gemeinsam weiter. Harri soll die Außendarstellung der Regierung verbessern, die schweren Schaden genommen hat. Als Johnson auf die Anekdote angesprochen wurde, lachte er lediglich. Ein Regierungssprecher sagte, der Premierminister kommentiere private Unterhaltungen nicht.

Harri: "Kein kompletter Clown"

Ansonsten sagte Harri über seinen neuen Chef: "Er ist kein kompletter Clown, er ist ein sehr liebenswürdiger Charakter. 90 Prozent unserer Diskussion sind sehr ernsthaft, aber er ist ein Charaktertyp und hat auch mal Spaß. Er ist nicht der Teufel, als den ihn einige falsch charakterisiert haben."

Johnson steht seit Wochen wegen der Affäre um Lockdown-Partys in der Downing Street unter Druck. Sogar mehrere Abgeordnete seiner Konservativen Partei fordern seinen Rücktritt. Der Premier tauschte kürzlich mehrere Berater aus, um Führungsstärke zu demonstrieren. (APA, 7.2.2022)