Nicht bekannt ist, wie die kroatische Marder-Community auf die Diskussion um das Münz-Design reagiert. Foto: imago images/blickwinkel

Ein Geld-Skandal der etwas anderen Art beschäftigt gerade Kroatien. Es geht um das Design von Euromünzen, Bildrechte und Marder. Die kroatische Nationalbank hatte einen Wettbewerb zur Gestaltung der kroatischen Euro- und Centmünzen ausgeschrieben. Stjepan Pranjković war einer von vier Gewinnern. Sein Design für die Ein-Euro-Münze sah einen Marder vor, der auf einem Zweig sitzt. Soweit, so naheliegend, heißt Marder auf Kroatisch doch Kuna, wie die bisherige Währung des Landes.

Dann kamen aber im Netz Spekulationen über das Münz-Motiv auf. Pranjkovićs Entwurf ähnele sehr stark einem Bild des schottischen Naturfotografen Iain H. Leach. Auf Twitter zeigte sich der Schotte überrascht über das Design der Münze. Er sei nicht kontaktiert worden. Der Marder auf seinem Bild sei jedenfalls ein schottischer.

Bald tauchten Screenshots auf, in denen jemand mit dem Namen Stjepan Pranjković in der Facebook-Gruppe "Bring Your Own Laptop Online" nach Tipps fragt, wie ein Metalleffekt über ein Bild gelegt werden kann. "Ich designe ein paar Münzen", schreibt das Gruppenmitglied.

Wirbel auch um zweitplatziertes Design

Pranjković zog sich jedenfalls Anfang der Woche aus dem Wettbewerb zurück, der ihm ein Preisgeld von rund 9.300 Euro beschert hätte. Als Grund nannte der Marder-Künstler die "unangenehme Atmosphäre" in den Medien. Damit hat das Marder-Drama aber noch kein Ende.

Wie "Index.hr" mit Bezug auf nicht genannte Quellen in der Kroatischen Nationalbank berichtet, soll nicht der gesamte Wettbewerb für ungültig erklärt werden, sondern nur Pranjkovićs Einreichungen. Statt seines Marders auf einem Ast soll das zweitplatzierte Design die Ein-Euro-Münze Kroatiens schmücken: ein rennender Marder. Diesen hat Petar Perčić entworfen. Wie "Index.hr" berichtet, scheint aber auch Perčićs Arbeit sehr stark von Internet-Recherchen beeinflusst zu sein. So ähnelt sein Marder-Entwurf tatsächlich einem Piktogramm aus einem Fachmedium für Fischer. Perčićs Tier ist aber etwas kürzer und hat einen buschigeren Schwanz.

Die Kroatische Nationalbank will laut "Index.hr" im Internet nach möglichen Plagiaten gesucht haben. Die Institution habe aber mit dem kroatischen Suchbegriff "Kuna" und nicht mit englischen Begriffen gearbeitet. (Ana Wetherall-Grujić, 8.2.2022)