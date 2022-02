Die 18-jährige Pia Maria und der 19-jährige DJ Lum!x sollen Österreich beim ESC zum Sieg führen. Foto: APA/ORF/Roman Zach-Kiesling

Turin/Wien – Österreich schickt heuer zum ersten Mal seit 1982 ein Mann-Frau-Duo zum Eurovision Song Contest. Nachdem vor 40 Jahren Lizzi Engstler und Fritz als Duo Mess mit "Sonntag" Platz neun erreicht hatten, sollen diesen Erfolg nun der 19-jährige DJ Lum!x und die 18-jährige Pia Maria mit "Halo" toppen. Die beiden wurden am Dienstag im Ö3-"Wecker" erstmals vorgestellt.

Der Song selbst bleibt noch geheim. Demnach soll "Halo", mit dem die beiden am 10. Mai in Turin um den Einzug ins Finale am 14. Mai kämpfen werden, erst im März präsentiert werden. Angekündigt ist das Lied als Dance-Pop-Nummer.

Etablierter Künstler und Newcomerin

Lum!x alias Luca Michlmayr ist im Internet bereits eine etablierte Größe, die Single "Monster" des gebürtigen Mühlviertlers erreichte über 90 Millionen Youtube-Views. Insgesamt knackte er bereits die Marke von 500 Millionen Streams. Und auch der heurige ESC-Standort Turin ist dem 19-Jährigen, der bei Spinnin' Records unter Vertrag steht, vertraut, hat der Sohn einer italienischen Mutter doch einige Zeit in der Stadt gelebt.

Spinnin' Records

Eine echte Newcomerin ist indes die aus Tirol stammende Pia Maria. Die gelernte Maskenbildnerin schreibt seit ihrem 16. Lebensjahr eigene Songs und wird nun ihren ersten großen internationalen Auftritt haben.

Finale Mitte Mai

Das österreichische Nachwuchsduo wird sich am 10. Mai auf einer Weltbühne wiederfinden, ist der Wettbewerb heuer doch nach dem Sieg der italienischen Rockband Måneskin in Rotterdam in der italienischen Industriemetropole Turin angesetzt. In der dortigen Halle Pala Alpitour sind unter Normalbedingungen 15.000 Gäste zugelassen – die knapp 200 Millionen Fernsehzuschauer über den Wettbewerb hinweg nicht mitgerechnet.

Heuer treten 41 Nationen an. Die beiden Halbfinale finden am 10. und 12. Mai statt, das Finale am 14. Mai. Moderieren werden neben dem TV-moderator Alessandro Cattelan die Popstars Mika und Laura Pausini. (APA, 8.2.2022)