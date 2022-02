Steckbriefe



Benjamin KARL (36)

Geboren: 16. Oktober 1985 in St. Pölten/Niederösterreich

Wohnort: Lienz/Osttirol

Größe/Gewicht: 1,86 m/90 kg

Familienstand: verheiratet mit Nina

Verein: Club SU Trendsport Weichberger

Homepage: www.benjamin-karl.com

Hobbys: Mountainbiken, Motorsport, Kajak, Klettern, Bergsteigen

Größte Erfolge:

Olympia (1 Gold, 1 Silber, 1 Bronze): Gold PGS 2022 in Zhangjiakou/Peking, Silber PGS 2010 in Vancouver, Bronze PSL 2014 in Sotschi

WM (5 Gold/2 Silber/1 Bronze): Gold PSL 2009 Gangwon, Gold PGS und PSL 2011 La Molina, Gold PGS 2013 Stoneham, Gold PSL 2021 Rogla, Silber PSL und PGS 2017 Sierra Nevada, Bronze PGS 2015 Kreischberg

Weltcup: 18 Einzel-Siege, Gesamt- und Parallel-Weltcupsieger 2007/08, 2009/10, 2010/11

Junioren-WM: Gold PGS 2005 Zermatt, Bronze PGS 2004 Klinovec

Daniela ULBING (23)

Geboren: 27. Februar 1998 in Villach/Kärnten

Wohnort: Villach

Größe/Gewicht: 1,67 m/65 kg

Familienstand: Ledig

Verein: ASKÖ Landskron

Homepage: www.daniela-ulbing.com

Hobbys: Sporteln, Freunde treffen, lesen, chillen

Größte Erfolge:

Olympia (1 Silber): Silber PSG 2022 in Zhangjiakou/Peking

WM (1 Gold): Gold 2017 PSL in der Sierra Nevada

Weltcup: 4 Einzel-Siege (PSL)

Junioren-WM: Gold PSL 2018 in Cardrona, Silber PSG und Bronze PSL 2017 in Klinovec