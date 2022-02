"Die Rückmeldung meines Körpers stimmt nicht: Ich bringe gute Leistungen, obwohl ich mich nicht fit fühle – und umgekehrt. Das ist frustrierend. Mein Körper verbleibt im Standby-Modus, ich kann nicht über die Grenzen gehen", berichtete die 24-jährige Profischwimmerin Lena Kreundl Anfang Jänner im STANDARD. Sie ist eine von mehreren Sportlerinnen und Sportlern, die öffentlich von ihrer Long-Covid-Erkrankung erzählt haben. Abgeschlagenheit, Kurzatmigkeit, Erschöpfungszustände und kognitive Einschränkungen – häufig äußert sich Long Covid in dieser Form. Doch das Krankheitsbild ist viel komplexer, die wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber immer noch rar.

Wie äußert sich Long Covid bei Ihnen? Foto: imago images/Cavan Images

Eine Studie der Universitätsmedizin Mainz zeigte Ende 2021, dass 40 Prozent der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sechs Monate nach der Infektion noch über Long-Covid-artige Symptome klagen. Häufiger sind Frauen betroffen als Männer. Allen gemein ist, dass Long Covid den Alltag verändert und einschränkt. Davon kann auch "TirSa" berichten:

Ähnliches erlebt dieser User:

Im Zuge des Berichts, in dem Sportlerinnen und Sportler von ihren Long-Covid-Erkrankungen erzählten, hat auch "schneeball3" von den eigenen Erfahrungen mit einer besonders schweren Form von Long Covid berichtet:

Bei "Peter Petersil" hatte die Corona-Impfung Einfluss auf die Long-Covid-Symptome:

Leiden Sie an Long-Covid-Symptomen?

Wie macht sich die Krankheit bei Ihnen bemerkbar? Sind Sie in ärztlicher Behandlung oder in einer Reha-Klinik betreut worden? Kennen Sie andere, die an den Spätfolgen einer Covid-Erkrankung leiden? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.2.2022)