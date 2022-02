Hier sieht es nicht wirklich nach weißen Weihnachten aus. Doch wer hätte ernsthaft gedacht, dass Harry Lillis aka Bing Crosby ("White Christmas") immer nur in Weihnachtsdeko gelebt hat? Ich bekenne mich schuldig. Tatsächlich hat Crosby lange Zeit in Kalifornien gelebt, in einer Gegend namens Thunderbird Heights.