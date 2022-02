Der Autor Christian Kreil schaut sich in seinem Gastblog das Produktangebot einer Energetikerin an.



Nicola Wohlgemuth ist Energetikerin und manchmal reißt ihr die Hutschnur. Im aktuellen Newsletter ihres Unternehmens "Solid Sol" schreibt sie ob der Impfpflicht: "Wenn ich nun vor der entsetzlichen Tatsache stehe, dass gerade Österreich eine allgemeine Impflicht [sic!] einführt und damit klar die fürchterlichsten Verbrechen des 3. Reichs nicht nur gutheißt, sondern mit dem Gesetzeserlass wieder ins Leben ruft..."

Den Spagat von dem politisch geschmacklosen Vergleich zu einem Produkt aus ihrem Webshop schafft Wohlgemuth ohne große Umwege. Sie empfiehlt gegen die Unbill dieser Zeit und die "Gesellschaftskälte" einen Love-Cup. Wohlgemuth beschreibt das durchaus schmucke Kaffeehäferl um 24 Euro als "meinen ersten Zauberbecher, der die Gehirnleistung nicht nur steigert, sondern auch vor all den wilden Manipulationen schützt, denen wir derzeit ausgesetzt sind."

Allerlei Zaubermittel im Shop von "Solid Sol"

"Solid Sol" besticht mit einem weiten und bunten Angebot an energetischen Essenzen und Gadgets gegen jedes Leid und jedes Ungemach. Das beginnt bei ganz alltäglichen Dingen. Die "Gourmet Sticker" etwa schützen allerlei Delikatessen, die man aus dem Urlaub mit nach Hause nimmt, vor dem Verlust des Aromas. Die Abziehbildchen aus dem Haus "Solid Sol" (36 Stück um 28 Euro) klebt man einfach auf die eingelegten Steinpilze aus Italien oder auf das Olivenöl aus Kreta. Die Schmankerl behielten so ihre "Verbindung zum Ursprungsort und Hersteller". Das schmecke man, lesen wir in der Produktinfo zu den Abziehbilchen.

RAL Kanal

Zurück ins ernste Fach. Mit antiviralen und energetischen Essenzen und Globuli aus eigener Produktion gegen Covid-19 sorgte Wohlgemuth im Jahr 2021 für Aufsehen - vor allem, nachdem bekannt wurde, dass auch die Apotheke von Kammerpräsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr auf der Webseite von "Solid Sol" als Referenz und Kooperationspartner angeführt war. Die Ärztekammer nutzte das für einen eleganten Seitenhieb auf die Apothekerkammer-Präsidentin. Die Ärztekammer könnte aber auch die Ohren spitzen, was dieses Dienstleistungsangebot Wohlgemuths betrifft. Es klingt ein wenig, als wolle der Laie hier "Arzt spielen."

Fast wie eine Ärztin: Impfschäden reparieren

Im aktuellen Newsletter bietet Wohlgemuth folgendes an: "Impfschäden reparieren". Wohlgemuth schreibt: "Tagtäglich bearbeite ich die Folgen der aktuellen Impfungen (...) es türmen sich die Hilferufe, Anfragen und Auflistungen der Beschwerden, die sich nach 1, 2, 3 oder sogar 4 erfolgten Impfungen zeigen." Der Übergang vom Lamento einer viel beschäftigten Impfschaden-Heilerin zu Mittelchen gegen angebliche Impfschäden geht dann recht flott. Vor allem Miso-Produkte wären hilfreich. Der Link im Newsletter führt uns zu einer Seite mit allerlei Reis- und Gersten-Miso und zu "Long Covid Packages" für Herz und Lunge. Wohlgemuth hat die Sache mit Long Covid und dem Reparieren von Impfschäden offenbar recht gut im Griff.

Mit Miso gegen Impfschäden? Foto: Getty Images/iStockphoto/yasuhiroamano

Steht uns "massenweise Vernichtung" bevor?

Doch zur Freude ist in diesen Tagen kein Anlass für die Energetikerin, die Augen und Ohren offen hält. Auch das Ende des Newsletters nimmt Bezug auf düstere Zeiten: "Finsternis senkt sich über Österreich, unterzeichnet von ein paar Personen, die man normalerweise für Wiederbetätigung ganz schnell anklagen, verurteilen und hinter Gitter bringen würde. Wer den Mut hat, hinzusehen, wird ohne Zweifel und Probleme erkennen, dass die Inszenierungen der letzten 2 Jahre uns zurück katapultiert haben in eine Zeit, wo jedes Kind, Jugendliche und Erwachsene ein wertloses Versuchsobjekt war, an ihnen hemmungslos chemische Versuche und Studien gemacht wurden und sie danach massenweise vernichtet wurden." (Christian Kreil, 16.2.2022)

Christian Kreil bloggt rund um Esoterik, Verschwörungsplauderei und Pseudomedizin. 2021 erschien sein Buch "Fakemedizin".

Weitere Beiträge des Bloggers