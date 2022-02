Die Zahl der Betroffenen ist dank Corona-Kurzarbeit insgesamt geringer als in vergangenen Jahren – auch als vor der Pandemie

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) betont, dass sich Arbeitnehmer und Firmen an die Pandemie angepasst hätten. Foto: Reuters / Leonhard Foeger

Wien – Trotz weiterhin immenser Omikron-Infektionszahlen ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zur Vorwoche etwas zurückgegangen. Aktuell sind 393.544 Personen beim AMS arbeitslos (321.690) oder in Schulung (71.854) gemeldet, berichtete das Arbeitsministerium am Dienstag. Vor einer Woche waren es mit 404.943 um 11.399 mehr. Problematisch bleibt die Zahl von 110.000 Langzeitarbeitslosen.

Vor einem Jahr war die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer mit 528.679 deutlich höher. Sogar vor Beginn der Corona-Krise 2020 (412.928) und 2019 (426.508) waren mehr Menschen arbeitslos oder in Schulung als momentan.

Deutlich weniger in Kurzarbeit als angemeldet

Derzeit sind allerdings 179.000 Personen zur Corona-Kurzarbeit vorangemeldet, das war vor der Krise freilich nicht der Fall. Immerhin zeigte sich laut Arbeitsministerium zuletzt, dass die tatsächliche Inanspruchnahme der Kurzarbeit im vierten Quartal 2021 weit unter der Zahl der Voranmeldungen lag. Angemeldet gewesen seien 177.000 Personen, die Zahl der tatsächlich abgerechneten Personen in Kurzarbeit sei mit 100.000 aber "deutlich geringer" ausgefallen. Oft werde die Kurzarbeit also als Vorsichtsmaßnahme angemeldet.

Der Rückgang zeigt aus Sicht von Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP), "dass sich Beschäftigte und Betriebe im Verlauf der Pandemie immer mehr an diese besondere Situation angepasst haben". Die Dynamik am Arbeitsmarkt werde derzeit "kaum gebremst". Aber: "Der Anteil jener Arbeitssuchenden, die sofort vermittelbar sind, ist angesichts der positiven Dynamik am Arbeitsmarkt nicht besonders hoch." Daher gehöre dieses Arbeitskräftepotenzial gehoben, um die Menschen rasch zu vermitteln. (APA, 8.2.2022)