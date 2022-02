Christina Stürmer ist das neue Werbegesicht von Lidl Österreich. Foto: Christina Stürmer

Die Sängerin Christina Stürmer fungiert als neue Markenbotschafterin bei Lidl Österreich. Ein erster TV-Spot zum Start einer mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Lebensmitteldiskonter ist bereits angelaufen. Die Schwerpunkte der Kampagne liegen "auf Frische, Qualität, Heimat und Verantwortung", hieß es in einer Aussendung.

Lidl Österreich

Stürmer, die seit ihrer Teilnahme an der ORF-Castingshow "Starmania" rund 1,3 Millionen Tonträger verkauft hat und Mutter von zwei Kindern ist, verkörpere "eine junge, dynamische Persönlichkeit, die viel Wert auf Familie und ihre Heimat Österreich legt", so so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich. Stürmer sei damit "genau die Zielgruppe, die wir als Lidl Österreich erreichen möchten – nämlich Familien und Menschen, die ihren Fokus auf Regionalität, Frische, Qualität und nachhaltiges Einkaufen legen". (red, 8.2.2022)