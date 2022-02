Russlands Präsident Wladimir Putin. Foto: AP / Sergei Karpukhin

Kiew – Russlands Präsident Wladimir Putin hat französischen Angaben zufolge zugesagt, auf absehbare Zeit keine weiteren Manöver an der ukrainischen Grenze abzuhalten. Putin habe auch versichert, russische Truppen nach dem Mitte Februar stattfindenden gemeinsamen Militärmanöver mit Belarus von dort wieder abzuziehen, sagte ein französischer Regierungsvertreter am Dienstag. Putin selbst erwähnte das bei der Pressekonferenz nach seinem sechsstündigen Gespräch mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag allerdings nicht.

Eine unabhängige Bestätigung der Angaben war zunächst nicht zu erhalten. Laut der Nachrichtenagentur Interfax sind sechs russische Kriegsschiffe für Übungen auf dem Weg vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer. Russland hat zu Jahresbeginn zahlreiche Marinemanöver für Jänner und Februar angekündigt.

Diplomatische Gespräche sollen intensiviert werden

Dem französischen Insider zufolge sind Putin und Macron übereingekommen, die diplomatischen Bemühungen im Normandie-Format zu verstärken. Neben der Ukraine und Russland gehören dazu als Vermittler auch Frankreich und Deutschland.

Russland hat an der Ostgrenze der Ukraine mittlerweile mehr als 100.000 Soldaten stationiert. Den Vorwurf des Westens, eine Invasion vorzubereiten, weist Russland zurück. Stattdessen verlangt es von den USA und der Nato etwa die Zusage, dass die Ukraine nicht der Nato beitreten wird. In dieser Gemengelage plant Russland ab Donnerstag ein gemeinsames Manöver mit Belarus, das bis 20. Februar dauern soll, und hat dazu laut Nato-Angaben etwa 30.000 Soldaten nach Belarus verlegt. Es gibt Befürchtungen, dass diese auch nach der Militärübung dort bleiben sollen. (Reuters, 8.2.2022)