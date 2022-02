Die Regierung kündigt weitere Öffnungsschritte an. Ab Samstag werden die Regeln für Friseure und Veranstaltungen gelockert, wie geplant fällt auch 2G im Handel

Österreich befindet sich auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle. Am Sonntag wurden rund 25.000 Neuinfektionen verzeichnet, am Samstag waren es gut 30.000. Trotzdem werden die Corona-Schutzmaßnahmen ab Samstag umfassender gelockert als bisher bekannt. Das Bundeskanzleramt rechtfertigt die Öffnungsschritte mit der "überschaubaren" Lage auf den Intensivstationen.

Das bedeutet konkret:

Körpernahe Dienstleistungen

Bei Friseurin, Massage, Fußpfleger oder Kosmetikerin entfällt ab Samstag die 2G-Regel. Dann gilt 3G, der Zutritt ist also auch mit einem negativen Test wieder erlaubt. Zusätzlich gilt FFP2-Pflicht.

Keine Personenobergrenzen bei Veranstaltungen

Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze bleiben über 50 Personen nur erlaubt, wenn ein Konsumationsverbot gilt und die FFP2-Maske durchgehend getragen wird. Nachtgastronomie ist weiterhin nicht möglich, Sperrstunde ist um 24 Uhr. Auch die 2G-Regel bleibt.

Handel

Wie bereits bekannt entfällt im Handel die 2G-Pflicht, die FFP2-Masken-Pflicht bleibt.

Freizeit

Auch in Museen, Kunsthallen und Bibliotheken entfällt 2G, die FFP2-Masken-Plicht bleibt.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) spricht von "wesentlichen Erleichterungen", die der epidemiologischen Lage angemessen sind". Omikron stelle derzeit "keine akute Bedrohung für das Gesundheitssystem" dar. Er appelliert aber trotzdem, eine FFP2-Maske auch dort zu tragen, wo sie nicht zwingend vorgeschrieben ist, und sich impfen zu lassen.

Ähnliche Worte findet Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne): Auch in den kommenden Tagen und Wochen werde auf das bewährte Sicherheitsnetz mit FFP2-Masken gesetzt. Die Regierung habe stets betont, dass keine Schutzmaßnahme länger in Kraft bleibe als unbedingt nötig, und die aktuelle Beurteilung der epidemiologischen Lage ergebe, dass der richtige Zeitpunkt gekommen sei, um diese schrittweise Öffnung einzuleiten.

APA | DER STANDARD

Friseure erfreut, Mahrer will mehr

Friseur-Innungsmeister Wolfgang Eder freut sich über Erleichterungen für seine Branche. Ganz hätten die Friseure "in den zähen Gesprächen" ihr Ziel nicht erreicht, so Eder, denn im Vergleich zum Handel bleibe es bei der 3G-Regel. Trotzdem: "Wir sind sehr glücklich und hoffen, dass alle Kunden wieder zu uns kommen können." Die Pandemie habe für 20 bis 30 Prozent weniger Kundinnen und Kunden gesorgt, nun wolle man zurück zu den alten Kundenzahlen, so Eder. Erfreut zeigen sich auch andere körpernahe Dienstleister. Es werde für mehr Fairness gesorgt, erklärt Dagmar Zeibig, Bundesinnungsmeisterin der Fußpfleger, Kosmetiker, Masseure, Piercer, Tätowierer und Nagelstudios.

Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer (ÖVP) fordert hingegen eine Neubewertung der Corona-Situation. Für ihn ist "die Zeit gekommen, maximale Freiheit zurückzugeben. Wir müssen jetzt rasch den Vorschriften-Irrgarten ausmisten." Parallel dazu sollen die Vorbereitungen für den Herbst und Winter beginnen, um dem Virus im Fall des Falles einen Schritt voraus zu sein. (red, APA, 8.2.2022)