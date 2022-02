In Moskau hielten zwei Männer plaudernd dreifache Babyelefantendistanz: Emmanuel Macron wurde von Wladimir Putin an einem langen weißen Tisch empfangen. Screenshot: tvthek.orf.at

Die Ukraine-Russland-Diplomatie zur Kriegsvermeidung läuft auf Hochtouren. Was hinter verschlossenen Türen gesprochen wird, werden zwar Historiker erst dereinst erhellen. Zweifellos ergießt sich über TV-Betrachter aber eine interessante Bilderflut. Da sitzt Kanzler Olaf Scholz neben einem US-Präsidenten, der Teile seiner freundlichen Statements von einem Merkzettel abliest. Muss sich Joe Biden an Vorgefasstes halten, um nicht in eine Standpauke in Richtung des immer diplo matischen Scholz zu verfallen? Hm. Auf der anderen Seite der Weltkugel, in Moskau, halten zwei Männer plaudernd dreifache Babyelefantendistanz – Emmanuel Macron wird von Wladimir Putin an einem langen weißen Tisch empfangen.

Es ist keine Geste der Demütigung, beide wirken winzig. Ein bemerkenswertes Möbelstück! Soll es das Ausmaß an Meinungsdifferenz symbolisieren? Hm. Ein Balanceakt der Gesichtswahrung ist die Szene in jedem Fall. Dem angespannten Macron ist anzusehen, dass er versucht, keinen Hauch von übergroßer Freundlichkeit oder gar Unterwürfigkeit aufkommen zu lassen.

Außenminister Alexander Schallenberg und dessen Amtskollegen aus der Slowakei und Tschechien hätten vielleicht auch gerne an diesem Tisch platzgenommen? Wer weiß! Ihr Besuch der Kontaktlinie im Konfliktgebiet Donbass zeugte jedenfalls vom Engagement in der Sache. Schallenberg mit Helm und schusssicherer Weste zu sehen? Das wirkte etwas seltsam, auch wenn klar war, dass es um Selbstschutz ging und nicht um eine Drohgebärde gegenüber Moskau. Wie die ganze Ukraine-Russland-Sache ausgehen wird, ließ sich anhand dieser Bilder jedoch nicht erhellen. (Ljubiša Tošić, 8.2.2022)