Community Nurses sollen bei Menschen ab 75 Jahren präventiv Hausbesuche absolvieren und sie dabei unterstützen, möglichst lange gesund zuhause zu leben. Foto: imago images/imagebroker/Michael Schwarz

Viele ältere Menschen und ihre Angehörigen stehen irgendwann vor dem Problem, dass sie bei den täglichen Aufgaben Unterstützung brauchen. Bis dato greifen die aufsuchenden, mobilen Angebote im Grunde erst bei akutem Pflegebedarf. In 123 Pilotprojekten in Österreich werden nun Community Nurses etabliert, gab Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Dienstag bekannt. Ihre Aufgaben umfassen niederschwellige Prävention und die Koordination von Unterstützungsmöglichkeiten.

Frage: Was sind Community Nurses?

Antwort: Für den Begriff existiert keine deutsche Übersetzung, man kann am ehesten auch von Pflegemanagerinnen sprechen. Community Nurses sollen ältere, zu Hause lebende Menschen betreuen, die für ihr Zuhausewohnen Informations-, Beratungs-, Pflege- und Unterstützungsbedarf haben oder bei denen ein solcher absehbar ist. Das Angebot richtet sich auch an betreuende Angehörige. Menschen ab dem 75. Lebensjahr sollen von den Community Nurses auch präventiv Hausbesuche bekommen.

Frage: Wo wird es in Österreich Community Nurses geben und ab wann?

Antwort: Es wurden insgesamt 145 Projekte eingereicht, davon erhielten 123 nun eine Förderzusage. Insgesamt werden im Rahmen der Projekte in wenigen Wochen 192 Diplomkrankenpflegerinnen und -pfleger tätig werden. Einreichen durften Gemeinden, Städte und Sozialhilfeverbände. Die Gesundheit Österreich GmbH (Gög) und der Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) prüften die Anträge. Nach Auskunft der Gög zeigt sich, dass vor allem für den ländlichen Raum Bedarf besteht: Die meisten Einreichungen (34) kamen aus Niederösterreich, Oberösterreich (33) und der Steiermark (27 Projekte). In der Großstadt Wien waren es hingegen nur vier Projekte, was man bei der Gesundheit Österreich damit erklärt, dass der Bedarf in Regionen, in denen Menschen auf ihr Auto angewiesen sind, offenbar deutlich größer sei. Eine Community Nurse soll ein Gebiet mit rund 3000 bis 5000 Einwohnern versorgen.

Frage: Welche Qualifikationen bringen Community Nurses mit?

Antwort: Die Mindestvoraussetzung ist ein Diplom für den Gehobenen Dienst in der Gesundheits- und Krankenpflege mit zwei Jahren Facherfahrung. Wünschenswert wären auch Kenntnisse der regionalen Versorgungslandschaft. Es ist geplant, dass die Community Nurses über eine nationale Koordinierungsstelle der Gesundheit Österreich GmbH Fort- und Weiterbildungen erhalten.

Frage: Welche Ziele verfolgt das Projekt?

Antwort: Es soll Menschen möglichst lange ein gesundes Leben zuhause ermöglichen und Gemeinden dabei unterstützen, Pflege auf regionaler Ebene zu koordinieren und Anlaufstellen für Betroffene einzurichten. Community Nurses sollen auch den Bedarf erheben und als Fürsprecherinnen und Fürsprecher der von ihnen betreuten Menschen fungieren.



Frage: Wie lange läuft die Pilotprojektphase?

Antwort: Die Projekte sollen in den nächsten Wochen starten und spätestens mit Dezember 2024 enden. Das Projekt soll umfassend evaluiert werden. Sollte es dann weiter ausgerollt werden, bräuchte es eine Regelfinanzierung dafür – derzeit stammen die Mittel aus einem EU-Fördertopf.

Frage: Welche Mittel in welcher Höhe werden dafür aufgewendet?

Antwort: Die Europäische Union stellt für die Umsetzung von Community Nursing gemäß dem österreichischen Aufbau- und Resilienzplan 54,2 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei wird mit 100.000 Euro Kosten pro Vollzeitäquivalent und Jahr gerechnet – davon sind 80 Prozent Personalkosten und bis zu 20 Prozent Sachkosten. Von der Förderung mitumfasst sind 93 E-Autos und 40 E-Bikes.

Frage: Gibt es Kritik an dem Konzept?

Antwort: Von Pflegewissenschaftern kam zuletzt die Kritik, dass Community Nurses ein Studium absolviert haben sollten. So wie es jetzt sei, verwende man einen international etablierten Begriff, eine entsprechende Ausbildung dahinter fehle aber. Die Begriffe Community Nurse und auch Community Health Nurses werden international auf sehr unterschiedliche Weise verwendet. Was ebenfalls auffällt: Im türkis-grünen Regierungsprogramm steht das Ziel steht, noch in weit mehr Gemeinden (nämlich in 500) Community Nurses zu etablieren. (Gudrun Springer 8.2.2022)